"Большая стройка" на старте: Гончарук сообщил о важном решении правительства

Кабмин утвердил перечень программ и проектов, которые будут финансироваться за счет Госфонда регионального развития

Правительство готовится к запуску государственного инфраструктурного проекта "Большая стройка". Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Утвердили на правительстве (заседании Кабмина, – Ред.) перечень программ и проектов, которые будут финансироваться за счет Государственного фонда регионального развития (ГФРР). Речь идет о 402 проектах, из них 206 – объекты программы "Большая стройка", – написал он.

По словам премьера, Минрегион распределяет деньги ГФРР между областями в соответствии с планами строительства на этот год. Сейчас речь идет о 5,2 млрд грн ГФРР из 7,5 млрд грн, предусмотренных в 2020 году.

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Также утвердили порядок использования средств на строительство и реконструкцию:

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Запорожского моста;

трассы Одесса – Мелитополь – Новоазовск на участке "Одесса – Николаев – Херсон";

трассы Киев – Сумы – Харьков в пределах Черниговской и Сумской областей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что строительство дорог является приоритетом для украинской власти, поэтому 1 марта 2020 года начинается реализация проекта "Большая стройка".

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