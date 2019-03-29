Для пассажиров поездов в Украине купят три тысячи ремней безопасности

В "Укрзализныце" объяснили, кто имеет право пользоваться услугой

Для пассажиров поездов в Украине купят три тысячи ремней безопасности 2019-03-29T15:05:03+02:00 Транспорт В "Укрзализныце" объяснили, кто имеет право пользоваться услугой

"Укрзализныця" (УЗ) приобретет три тысячи ремней безопасности для пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба УЗ на официальной странице компании в Twitter.

Пользоваться такими ремнями имеют право пассажиры, путешествующие на верхних полках. Такие нормы прописаны в правилах пользования железнодорожным транспортом.

"Ремни безопасности выдаются на верхнюю полку, не оборудованную дугами. Обращайтесь к проводнику или начальнику поезда", – отметили в УЗ.

Напомним, ранее "Укрзализныця" получила новые вагоны, в купе которых есть умывальники. Эти вагоны планируют запустить в эксплуатацию на маршруте Киев – Вена – Киев.

Кроме того, УЗ недавно объявила, что линолеума и ковров в поездах больше не будет. Вагоны укомплектуют специальным шумоизоляционным покрытием.

А в 2018 году "Укрзализныця" обновила рекордные 100 пассажирских вагонов. Как пояснял ранее глава УЗ Евгений Кравцов, таких объемов ремонта вагонов удалось достичь благодаря увеличению инвестиций, совершенствованию системы закупок комплектующих и запчастей и консолидации квалифицированного персонала.

Подробнее о будущем украинской "железки" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине".

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