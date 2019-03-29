Для пассажиров поездов в Украине купят три тысячи ремней безопасности
В "Укрзализныце" объяснили, кто имеет право пользоваться услугой
"Укрзализныця" (УЗ) приобретет три тысячи ремней безопасности для пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба УЗ на официальной странице компании в Twitter.
Пользоваться такими ремнями имеют право пассажиры, путешествующие на верхних полках. Такие нормы прописаны в правилах пользования железнодорожным транспортом.
"Ремни безопасности выдаются на верхнюю полку, не оборудованную дугами. Обращайтесь к проводнику или начальнику поезда", – отметили в УЗ.
Напомним, ранее "Укрзализныця" получила новые вагоны, в купе которых есть умывальники. Эти вагоны планируют запустить в эксплуатацию на маршруте Киев – Вена – Киев.
Кроме того, УЗ недавно объявила, что линолеума и ковров в поездах больше не будет. Вагоны укомплектуют специальным шумоизоляционным покрытием.
А в 2018 году "Укрзализныця" обновила рекордные 100 пассажирских вагонов. Как пояснял ранее глава УЗ Евгений Кравцов, таких объемов ремонта вагонов удалось достичь благодаря увеличению инвестиций, совершенствованию системы закупок комплектующих и запчастей и консолидации квалифицированного персонала.
Подробнее о будущем украинской "железки" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Частные поезда и тарифы: что хотят сделать с железной дорогой в Украине".
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