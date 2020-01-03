Дополнительные поезда на праздники: хватает ли билетов всем желающим

Несмотря на новогодний ажиотаж, уехать в горы или к морю в Украине все еще можно

К Рождеству "Укрзализныця" ввела дополнительные поезда. Но хватило ли билетов всем желающим? Ситуацию на центральном железнодорожном вокзале столицы выяснили корреспонденты новостей "Сегодня": есть ли еще шанс купить билеты на праздничные даты, и какие направления наиболее популярны?

На железнодорожном вокзале поток пассажиров постоянный. Поезда прибывают и отходят ежеминутно. Особый наплыв ожидают ближе к Рождеству, среди популярных направлений – Запад и Юг Украины. Люди едут путешествовать и по Украине, и за границу. И немало и тех, кто к 7 января хочет вернуться домой, мол, встречать праздник нужно в кругу семьи.

"Я поеду домой к своим родным в Черкасскую область. Мне кажется, что рождественская атмосфера – семейная. Билеты заранее брал, где-то за месяц, потому что нет свободных мест", – отмечает пассажир поезда Давид Козий.

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Но по состоянию на 2 января билеты еще были, причем на разные направления! А все потому, что накануне праздников "Укрзализныця" ввела 35 дополнительных поездов и продлила маршруты восьми поездов. Мы пообщались с теми, кто уже вернулся с горных курортов Украины. Пассажиры говорят: несмотря на то, что снега пока не насыпало и морозы несильные, ажиотаж на билеты на Западную Украину есть.

"Ехать было комфортно, хватает свободных вагонов. Туда мы брали билеты массово группой, потому что много детей было, а назад билеты покупали сами, и проблем не было с покупкой билетов", – говорят туристы Анастасия Сидоренко и Сергей Павлик.

Всего с начала Нового года из Украины выехали 80 000 человек, а на праздники в нашу страну прибыло 95 тысяч гостей.

Напомним, ранее билеты на 16 поездов в Украине начали продавать за 45 суток до отправления. Эти поезда отправляются в восточном направлении – в Луганскую и Донецкую области.

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