Египет открывает курорты для иностранцев: когда можно будет полететь на отдых

Из-за пандемии коронавируса туристический сезон по всему миру в 2020 отложен, а украинцы все еще ищут, где провести отпуск. Теперь стало известно, что с 1 июля популярный среди отечественных туристов откроет международное авиасообщение в главных морских курортах.

В частности, будут открыты:

Южный Синай, где расположены Шарм-эль-Шейх и Дахаб:

провинция Красное море, где расположены курорты Хургада и Марса-эль-Алам;

город Мерса-Матрух на побережье Средиземного моря.

Кроме этих курортов, международное авиасообщение с другими регионами страны останется закрытым до дальнейших уведомлений.

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При этом власти Египта разрешили увеличить загрузку отелей до 75%, сообщают туроператоры. В то же время туристам не рекомендуют употреблять пищу или напитки за пределами отелей или ресторанов, у которых есть сертификаты безопасности. В случае появления каких-либо симптомов заражения вирусом туристы обязаны сообщить об этом администрации отеля.

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В турфирмах отмечают, что в случае заражения коронавирусом во время отдыха в Египте туристу будут предоставлены лекарства и необходимое лечение за счет созданного в стране фонда борьбы с COVID-19.

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В аэропорту вылета туристу необходимо будет заполнить документ, подтверждающий, что он ранее не был заражен коронавирусом, не был в контакте с больным, и за 14 дней до даты поездки никаких симптомов вирусной инфекции не возникало.

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Лицам, которые прибывают из стран, в которых вспышка вируса достиг уровня эпидемии, необходимо также предоставить отрицательный результат теста, проведенного не более 48 часов до вылета. В случае отсутствия справки тестирование проведут в аэропорту по прилету и выход из здания аэропорта будет возможен после получения результата примерно через четыре часа.

Напомним, в мае египетским отелям позволили открыться для внутренних туристов с соблюдением мер безопасности. В течение следующих двух недель в стране также должны ослабить некоторые другие ограничения, включая сокращение на один час ночного комендантского часа. Также будет продлено время работы магазинов.

А каким будет мировой туризм после карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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