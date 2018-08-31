Эксперты пояснили, для чего нужны перехватывающие парковки

Недавно в Министерстве регионального развития предложили начать строительство перехватывающих парковок, которые помогли бы облегчить движение в крупных городах и разгрузить центральные районы. Заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе заявил о том, что нужно обновить ГСН (государственные строительные нормы) и построить в центральных и наиболее загруженных районах крупных городов перехватывающие парковки.

Чиновник также добавил, что такие парковки нужно построить около железнодорожных станций, аэропортов, самых загруженных станциях метро, остановок общественного транспорта, которые расположены на подъезде к центру города. Отмечается, что такие стоянки должны располагаться не более, чем за 150 м от объекта обслуживания (т.е. станции метро, авиационного терминала и т.д.).

Напомним, что перехватывающая парковка – это стоянка, которую строят около въезда в крупные города, либо же в самих городах, около станций метро и загруженных транспортных узлов. Такие парковки рассчитаны на то, чтобы человек оставил свой автомобиль и продолжил путь на общественном транспорте.

Перехватывающие парковки помогают уменьшить загруженность, количество пробок, а также благотворно влияют на экологическую ситуацию в мегаполисах, уменьшая количество вредных автомобильных выхлопов.

"Это очень эффективный инструмент, и он используется в других развитых странах. Однако, перехватывающие парковки должны работать в комплексе с системой общественного транспорта. Это так называемая система "park and drive" – запарковался и езжай, переводится буквально. Т.е. человек живет в пригороде, где тяжело без машины, он приезжает в город, оставляет машину на таком паркинге и пересаживается на общественный транспорт", – говорит в комментарии сайту "Сегодня" урбанист Григорий Мельничук.

Более подробно о том, как должны работать перехватывающие парковки, читайте в материале сайта "Сегодня": Парковки по-новому: разгрузить город и ликвидировать пробки