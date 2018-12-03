Экспресс до аэропорта "Борисполь" соединят с метро

Сегодня, 10:40

В "Укрзализныце" рассказали о планах по развитию линии

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

"Укрзализныця" (УЗ) намерена построить на Выдубичах в Киеве новую платформу для ж/д экспресса "Киев-Пассажирский — Дарница — "Борисполь-Аэропорт". Таким образом, УЗ собирается интегрировать Kyiv Boryspil Express с метрополитеном. Об этом сообщил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов.

"Мы будем проводить строительство новой платформы и ее прямую интеграцию с метро. Остановка будет", – написал Кравцов на своей странице в Facebook в ответ на вопрос пользователя соцсети.

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Напомним, 30 ноября "Укрзализныця" запустила экспресс в "Борисполь". Первыми на рейковом автобусе прокатились президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян. Регулярное курсирование экспресса стартовало в тот же день с 13:00.

При этом экспресс "Киев – Борисполь" сломался в дороге на второй день работы. По предварительным данным, возникла проблема с двигателем. Кравцов на своей странице в Facebook заверил, что пассажиры в основном успели на свои рейсы, только одному из них пришлось менять билет до Дохи. 

В целом вокруг запуска экспресса до аэропорта возник ажиотаж – некоторым пассажирам приходится ехать стоя.

Также смотрите расписание экспресса из Киева в аэропорт "Борисполь".
Укрзализныця, метро, экспресс, аэропорт Борисполь , Евгений Кравцов, Kyiv Boryspil Express

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Источник:

"Сегодня"

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