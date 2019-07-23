Еще один российский самолет вернулся в аэропорт из-за неполадок
Самолет вылетел из Осло и направлялся в Москву, но вернулся обратно в аэропорт
После того, как cамолет российской авиакомпании AzurAir по технической причине сегодня вернулся в аэропорт турецкой Антальи, российский самолет, летевший из Осло в Москву, вернулся в норвежский аэропорт "Гардермуэн".
Это следует из данных сервиса Flightradar24.
В справочной аэропорта норвежской столицы сообщили, что на борту самолета "Аэрофлота" возникли неполадки в системе кондиционирования.
Рейс вернулся в аэропорт вылета по технической причине, подтвердили в авиакомпании.
Новости "Сегодня" писали, что в сегодняшнем инциденте с самолетом AzurAir не уточнялось, о какой технической причине шла речь. С длительной задержкой рейса этого российского перевозчика столкнулись и другие пассажиры в Анталье.
Несколькими днями ранее пассажирский самолет после вылета в Прагу (Чехию) вернулся в Москву из-за пожара в багажном отделении.
Ранее у AzurAir были проблемы и с украинскими туристами. Кроме того, недавно пассажиры другой авиакомпании застряли в аэропорту на Сицилии – более 300 пассажиров продолжительное время ждали свой рейс в Турцию в аэропорту "Борисполь".
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