Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

Еще один российский самолет вернулся в аэропорт из-за неполадок

23 июля, 17:25

Самолет вылетел из Осло и направлялся в Москву, но вернулся обратно в аэропорт

Фото: "Аэрофлот" / Facebook
Фото: "Аэрофлот" / Facebook.

После того, как cамолет российской авиакомпании AzurAir по технической причине сегодня вернулся в аэропорт турецкой Антальи, российский самолет, летевший из Осло в Москву, вернулся в норвежский аэропорт "Гардермуэн".

Это следует из данных сервиса Flightradar24.

В справочной аэропорта норвежской столицы сообщили, что на борту самолета "Аэрофлота" возникли неполадки в системе кондиционирования.

Рейс вернулся в аэропорт вылета по технической причине, подтвердили в авиакомпании.

Новости "Сегодня" писали, что в сегодняшнем инциденте с самолетом AzurAir не уточнялось, о какой технической причине шла речь. С длительной задержкой рейса этого российского перевозчика столкнулись и другие пассажиры в Анталье.

Несколькими днями ранее пассажирский самолет после вылета в Прагу (Чехию) вернулся в Москву из-за пожара в багажном отделении.

Ранее у AzurAir были проблемы и с украинскими туристами. Кроме того, недавно пассажиры другой авиакомпании застряли в аэропорту на Сицилии – более 300 пассажиров продолжительное время ждали свой рейс в Турцию в аэропорту "Борисполь".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Норвегия, Москва, самолет, авиа, Аэрофлот, Осло

Вы сейчас просматриваете новость " Еще один российский самолет вернулся в аэропорт из-за неполадок". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России новое ЧП с самолетом: Boeing вернулся в аэропорт из-за пожара

21 июля, 14:11

Было принято решение активировать систему аварийного тушения и как можно скорее вернуться в аэропорт вылета

Новое ЧП в России: SSJ-100 c поврежденным стеклом сел во Владивостоке

20 июля, 17:53

На борту находились порядка 70 пассажиров и семь членов экипажа.

В Канаде разбился небольшой самолет, три человека погибли

14 июля, 00:22

Один выживший был на вертолете доставлен в ближайшую больницу

После инцидента с самолетом Belavia аэропорт "Киев" возобновил работу

13 июля, 23:35

В результате происшествия никто из 139 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета, не пострадал

Мать Меган Маркл очаровала нежным образом на крестинах внука Арчи

Наталья Водянова показала стройные ноги

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

Как Украине увеличить добычу газа

Цифровой КСК: кому интересно и чего ожидать

Fitch подтвердило рейтинг ПриватБанка со стабильным прогнозом

Мать Меган Маркл очаровала нежным образом на крестинах внука Арчи

Наталья Водянова показала стройные ноги

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

Как Украине увеличить добычу газа

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Реставрация рулевых тяг и наконечников для любого транспорта

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Сегодня, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Как подросли! Елена Кравец показала редкое фото двойняшек

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь