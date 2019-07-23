Еще один российский самолет вернулся в аэропорт из-за неполадок

Самолет вылетел из Осло и направлялся в Москву, но вернулся обратно в аэропорт

Фото: "Аэрофлот" / Facebook.

После того, как cамолет российской авиакомпании AzurAir по технической причине сегодня вернулся в аэропорт турецкой Антальи, российский самолет, летевший из Осло в Москву, вернулся в норвежский аэропорт "Гардермуэн".

Это следует из данных сервиса Flightradar24.

В справочной аэропорта норвежской столицы сообщили, что на борту самолета "Аэрофлота" возникли неполадки в системе кондиционирования.

Рейс вернулся в аэропорт вылета по технической причине, подтвердили в авиакомпании.

Новости "Сегодня" писали, что в сегодняшнем инциденте с самолетом AzurAir не уточнялось, о какой технической причине шла речь. С длительной задержкой рейса этого российского перевозчика столкнулись и другие пассажиры в Анталье.

Несколькими днями ранее пассажирский самолет после вылета в Прагу (Чехию) вернулся в Москву из-за пожара в багажном отделении.

Ранее у AzurAir были проблемы и с украинскими туристами. Кроме того, недавно пассажиры другой авиакомпании застряли в аэропорту на Сицилии – более 300 пассажиров продолжительное время ждали свой рейс в Турцию в аэропорту "Борисполь".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Еще один российский самолет вернулся в аэропорт из-за неполадок". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"