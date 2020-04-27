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Эвакуация возобновляется: украинцев вывезут на самолетах из 26 заграничных городов

27 апреля, 10:23

Ксения Капустинская

Мининфраструктуры и четыре авиакомпании вернут специальные рейсы

Украина возобновит специальные авиарейсы для граждан, которые находятся за границей, чтобы те могли вернуться на родину. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

"Есть хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы возобновляем спецрейсы в Украину из разных стран мира, но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения – в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последним будет осуществляться с помощью приложения "Дій вдома" на платформе "Дія", - заявил Криклий.

Рейсы планируются из таких городов:

  • Майами;
  • Хельсинки;
  • Неаполь;
  • Стокгольм;
  • Ереван;
  • Париж;
  • Ницца;
  • София;
  • Ларнака;
  • Тель-Авив;
  • Амстердам;
  • Дюссельдорф;
  • Цюрих;
  • Лиссабон;
  • Женева;
  • Дубай;
  • Франкфурт;
  • Прага;
  • Милан;
  • Торонто;
  • Осло;
  • Аликанте;
  • Эр-Рияд;
  • Бангкок;
  • Пхукет;
  • Бали.

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Информация о рейсах будет размещена на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp, Windrose и Azur Air. Платить за билеты пассажиры будут сами, но авиакомпании установят цены на билеты с учетом ограничений от правительства.

Напомним, ранее также стало известно, что Кабмин заплатит МАУ, SkyUp, Windrose и Azur Air за эвакуацию украинцев. Компенсация будет составлять половину стоимости организации рейса, так как при эвакуации украинцев в одну сторону самолеты летят пустыми.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что после инцидента с пассажирами самолетов с Бали и из Вьетнама МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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