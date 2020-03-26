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Украинцев вывезут на самолетах еще из восьми стран: билеты в продаже

26 марта, 13:18

Ксения Капустинская

Специальные рейсы назначили две авиакомпании

Несмотря на то, что Украина полностью закроет пассажирское сообщение через границу, Министерство инфраструктуры планирует на 27 марта авиарейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии. На них смогут вернуться домой украинцы, остающиеся за границей.

"Согласно поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, Министерство инфраструктуры, Министерство юстиции, МВД, МИД и профильные вице-премьеры должны разработать план по ограничению любых пассажирских перевозок через государственную границу", – сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

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При этом министерстве призвали украинцев за рубежом не медлить с возвращением домой. Купить билеты на рейсы на 27 марта можно уже сегодня, 26 марта, через сайты авиакомпаний "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и SkyUp Airlines.

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Все рейсы такие принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о самоизоляции на 14 дней.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что на границе Польши и Украины застряли 300 украинцев. Очереди образовались на пропускном пункте "Ягодин-Дорогуск". Люди планировали пересечь границу пешком, но переход был закрыт:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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