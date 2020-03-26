Украинцев вывезут на самолетах еще из восьми стран: билеты в продаже

Несмотря на то, что Украина полностью закроет пассажирское сообщение через границу, Министерство инфраструктуры планирует на 27 марта авиарейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии. На них смогут вернуться домой украинцы, остающиеся за границей.

"Согласно поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, Министерство инфраструктуры, Министерство юстиции, МВД, МИД и профильные вице-премьеры должны разработать план по ограничению любых пассажирских перевозок через государственную границу", – сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Читайте также: Карантин в Украине: Москва готовит эвакуацию россиян

Реклама

При этом министерстве призвали украинцев за рубежом не медлить с возвращением домой. Купить билеты на рейсы на 27 марта можно уже сегодня, 26 марта, через сайты авиакомпаний "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и SkyUp Airlines.

В тренде Доллар по 35 и обвал ВВП: эксперт предупредил о худшем сценарии для экономики Украины

Все рейсы такие принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19, всех предупреждают о самоизоляции на 14 дней.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что на границе Польши и Украины застряли 300 украинцев. Очереди образовались на пропускном пункте "Ягодин-Дорогуск". Люди планировали пересечь границу пешком, но переход был закрыт:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама