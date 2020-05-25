Европа хочет защитить транспортные компании, а Германия предложила авиакомпании деньги

Из-за резкого сокращения воздушного сообщения Евросоюз одобрил новые временные меры относительно правил о воздушном сообщении для поддержки авиакомпаний и аэропортов. Такое решение опубликовано на официальном портале Европейского парламента.

"Пандемия оказала беспрецедентное влияние на авиационный сектор, кризис ликвидности угрожает миллионам рабочих мест, если не решить этот вопрос. Принятые сегодня меры помогут избежать излишнего административного бремени и смогут смягчить воздействие на сектор во время кризиса", – отметили в Европарламенте.

Документ, в котором совет ЕС внес изменения в правила лицензирования авиаперевозчиков, которое предусматривает отступление от процедур, используемых государствами для наложения ограничений прав на движение при чрезвычайных ситуациях.

Реклама

При этом аэропортам помогут наладить работу в случае банкротства компании по наземному обслуживанию, предусмотрев прямую процедуру отбора поставщиков услуг.

Помимо этого, изменены крайние сроки директив по безопасности и функциональной совместимости железных – они отложены на будущее.

В тренде В Украине заметно подорожали доллар и евро: курс НБУ

А национальные правительства напрямую поддерживают свои транспортные компании.

Так, правительство Германии и руководство Deutsche Lufthansa AG достигли соглашения о предоставлении авиакомпании пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности. В обмен на предоставление помощи правительство для начала получит 20% акций Lufthansa. Отмечается, что пакет акций такого размера не даст государству права блокировать ключевые решения, принимаемые руководством авиакомпании.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что экономисты из Немецкой экономической команды считают, что в Украине из-за кризиса, вызванного пандемией, больше всего пострадает сфера транспорта. Из-за закрытия внутренних и международных пассажирских перевозок и уменьшения объемов торговли товарами в транспортном секторе предвидится сокращение объемов предоставления услуг на 14,3% по сравнению с 2019 годом. Причем худшие показатели пока отмечены в железнодорожной сфере.

Как известно, еще с 17 марта Украина закрыла регулярное авиасообщение с другими странами на период карантина.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама