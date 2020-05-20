ВВП Украины может сократиться на 7%: какие отрасли пострадают более всего

Экономика Украины, которая изменилась за два месяца карантина, может сократиться на 7% в 2020 году в результате воздействия на экономику внешних и внутренних шоков. К таким выводам пришла Немецкая экономическая команда в сотрудничестве с Институтом экономических исследований и политических консультаций.

"По пессимистическому сценарию, который предусматривает длительные карантинные мероприятия в Украине, сильнее внешние шоки. Но несмотря на сильные шоки, экономический спад будет все же меньше, чем во время финансового кризиса в 2009 году. Это обусловлено качественной макроэкономической политикой предыдущих лет, которая увеличила устойчивость экономики и создала пространство для использования поддерживающих мер монетарной и фискальной политики", – говорится в исследовании.

Также отмечается, что стабильность государственных расходов поддерживает экономику, несмотря на снижение налоговых поступлений, в то время как Украина уже в скором времени должна подписать новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ). Дополнительную поддержку экономики обеспечивают снижение учетной ставки Национальным банком Украины и гибкий обменный курс.

Реклама

Кроме того, согласно прогнозу, ожидается резкое сокращение инвестиций, но государственное потребление стабилизирует экономику.

В 2020 году инвестиции в экономику Украины снизятся на 11,2%. Частное потребление уменьшится не так сильно: на 5,7%.

"Это типичные результаты внутренних и внешних шоков, вызванных пандемией. Стабильное государственное потребление поддержит экономику. Мы ожидаем, что государственное потребление упадет лишь на 0,7% по сравнению с 2019 годом", – говорится в исследовании.

Там отмечается, что больше всего пострадает сфера транспорта: из-за закрытия внутренних и международных пассажирских перевозок и уменьшения объемов торговли товарами, в транспортном секторе предполагается сокращение объемов предоставления услуг на 14,3% по сравнению с 2019 годом.

Реклама

Розничная торговля также испытает сильное негативное влияние карантина и падения спроса, что обернется снижением ее объемов на 8%. Также отмечается, что несмотря на существенное снижение экспорта стали, влияние пандемии на промышленность в целом в Украине будет относительно меньше: ее падение составит всего 5%.

Экономический спад в 2020 году может ухудшиться, если сдерживающие меры не удастся смягчить. Чем дольше продлится карантин, в результате которого закрываются предприятия, тем медленнее будет восстановление в течение грядущих лет.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что МВФ ухудшил прогноз ВВП страны на 2020 год. Так, ранее МВФ ожидал, что украинская экономика в 2020 году вырастет на 3%. Теперь же фонд прогнозирует стремительное снижение ВВП – на 7,7%. При этом уже в 2021 году ожидается рост ВВП на 3,6%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) допустил V-образный сценарий для украинской экономики. Тогда восстановление экономики после обвала может быть быстрым. Этот сценарий предусматривает быстрое восстановление экономики в 2021-м на 5% после спада в 2020 году на 4,5%.

Реклама

А новости "Сегодня" и социологи компании "Градус", которая вместе с телеканалом "Украина" проводит регулярные исследования, ранее рассказывали, как переформатируют работу предприниматели во время кризиса:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама