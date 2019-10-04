Европейский лоукостер задумался о работе в Украине

Boeing 737-800 в ливрее Transavia. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Украинское правительство планирует, что через пять лет больше половины авиарейсов в стране будут выполнять лоукостеры. Для достижения этой цели Кабмин обещал привлекать новых перевозчиков.

Один из западных лоукостеров, действительно, уже скоро может начать работу в Украине – такую возможность рассматривает нидерландская лоукост-авиакомпания Transavia, которая входит в группу Air France KLM.

"Наш центральный офис по нетворкингу рассматривает такую возможность. Но все сводится к очень тщательному просчету этого бизнес-плана", – сообщил коммерческий директор группы Air France KLM в странах СНГ Франк Ван Хоф. Он уточнил, что группе важно запустить продукт, с которого она сможет получать доход.

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Air France KLM – крупнейший европейский альянс, который работает с 2004 года. Основными сферами его деятельности являются пассажирские и грузовые авиаперевозки, а также техническое обслуживание самолетов.

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Напомним, в Украине уже работает ряд лоукостеров, в том числе и международные авиакомпании бюджетного сегмента. В частности это:

Ryanair;

Wizz Air;

Ernest Airlines;

Vueling Airlines;

Pegasus Airlines;

AirBaltic;

SkyUp.

Кроме того, недавно стало известно, что первый казахстанский лоукостер тоже захотел летать в Украину.

Новости "Сегодня" также разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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