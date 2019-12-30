Глава "Укрзализныци" уходит на работу в "публичном государственном секторе"

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обратился к Наблюдательному совету компании с просьбой прекратить контракт в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе. Об этом идет речь в новогоднем обращении на сайте "Укрзализныци".

"В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте "Укрзализныци" и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью – улучшения состояния "Укрзализныци" и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям. После рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании Наблюдательного Совета уже в начале 2020 года я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", – говорится в обращении.

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Он также отметил, что за последние годы трансформация "Укрзализныци" стала одной из самых масштабных среди государственных компаний, и подчеркнул, что дальше ж/д компанию ждет переход на новый уровень.

В тренде В Украине начались массовые облавы на заправки

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин приказал "Укрзализныце" зарабатывать больше. Госкомпании обеспечивают поступления в госбюджет вместо того, чтобы тратить на свое развитие.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" планирует обновить систему продажи билетов и в будущем продавать их, как авиабилеты – со скидкой, привязанной к времени приобретения билета.

А новости "Сегодня" посвятили сюжет теме возможного увеличения зарплат работникам железной дороги.

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