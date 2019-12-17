Кабмин приказал "Укрзализныце" зарабатывать больше

Госкомпании обеспечивают поступления в госбюджет вместо того, чтобы тратить их на свое развитие

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кабинет министров Украины утвердил норматив выплаты дивидендов за 2018 год для "Укрзализныця", "Укргидроэнерго" и "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) в размере 90% от прибыли вместо 30%.

Постановление Кабмина №1015 от 4 декабря 2019 года опубликовано на правительственном портале.

В частности, документом внесены изменения в постановление №364 от 24 апреля "Об утверждении базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства".

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Это означает, что сниженный норматив перечисления прибыли в размере 30% для "Укргидроэнерго", "Укрзализныци" и ОГХК отмене. Таким образом, для этих предприятий норма отчислений составит 90%.

Норма о перечислении 30% прибыли осталась только для Ощадбанка.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрзализныця" повысит зарплаты сотрудникам на 10%. Взамен профсоюзы железнодорожников помогут отстаивать интересы УЗ в кабинетах чиновников.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрзализныця" может увеличить тарифы на пассажирские перевозки, чтобы приобрести новые пассажирские вагоны.

А недавно в УЗ представили амбициозный план, который поможет связать Львов с европейскими городами скоростным сообщением.

Новости "Сегодня" посвятили сюжет теме возможного увеличения зарплат работникам железной дороги:

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