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Гройсман раздал поручения из-за скандала с лицензией SkyUp

12 июня, 13:25

Премьер-министр обратился сразу к двум ведомствам

Фото: SkyUp / Facebook
Фото: SkyUp / Facebook.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры обеспечить защиту клиентов бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines, лицензию которой приостановил суд. Также глава правительства обратился и к Министерству юстиции.

"Суд приостановил действие лицензии одной из авиакомпаний. Даю поручение Мининфраструктуры разобраться в рамках правового поля, защитить клиентов компании. Прошу Минюст подготовить мое персональное письмо ко всем органам судебной власти, чтобы каждый подобный случай был рассмотрен", – написал Гройсман на своей странице в Twitter.

Напомним, Барышевский суд Киевской области 24 мая решил приостановить действие лицензии украинской авиакомпании SkyUp. Самая SkyUp 5 июня обжаловала это решение в Киевском апелляционном суде, отметив, что определение Барышевского суда не может быть юридическим документом "в понимании правового демократического европейского государства".

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ультимативно отреагировал на решение суда по SkyUpи заверил, что авиакомпания продолжит работу.

Новости "Сегодня" также сообщали, что самый крупный лоукостер Европы зашел на харьковский авиарынок:


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Тег суд, Мининфраструктуры, Гройсман, лицензии, Владимир Гройсман, авиарынок, лоукостер, SkyUp

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