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В харьковском аэропорту вырос поток пассажиров: самые популярные направления

Сегодня, 21:25

Услугами аэропорта в марте воспользовались на 42% больше пассажиров, чем год назад

Фото: Kharkiv Airport / Facebook
Фото: Kharkiv Airport / Facebook.
В харьковском аэропорту вырос поток пассажиров: самые популярные направления //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/64a/7dc/5ca64a7dc74b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/64a/7dc/5ca64a7dc74b5.jpg Транспорт Услугами аэропорта в марте воспользовались на 42% больше пассажиров, чем год назад

Пассажиропоток в международном аэропорту "Харьков" в марте 2019 года увеличился на 42% по сравнению с мартом 2018-го и составил 83,4 тыс. человек.

Об этом 4 апреля написала пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

Самыми востребованными направлениями стали Шарм-эль-Шейх (Египет), Стамбул (Турция), Киев, Вена (Австрия), Варшава, Вроцлав, Катовице, Гданьск (все – Польша), Дортмунд (Германия) и Минск (Беларусь).

Ранее статистику за март обнародовал аэропорт "Львов": в марте пассажиропоток увеличился на 59,2% по сравнению с мартом прошлого года и составил 133,9 тыс. человек.

В то же время пресс-служба Государственной авиационной службы Украины сообщила, что количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в январе-феврале 2019 года, увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 2,814 млн человек. При этом пассажиропоток на международных линиях вырос на 22,8% – до 2,491 млн человек.    

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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Тег Харьков, аэропорт, авиа

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Сегодня

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