В харьковском аэропорту вырос поток пассажиров: самые популярные направления
Услугами аэропорта в марте воспользовались на 42% больше пассажиров, чем год назад
Пассажиропоток в международном аэропорту "Харьков" в марте 2019 года увеличился на 42% по сравнению с мартом 2018-го и составил 83,4 тыс. человек.
Об этом 4 апреля написала пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.
Самыми востребованными направлениями стали Шарм-эль-Шейх (Египет), Стамбул (Турция), Киев, Вена (Австрия), Варшава, Вроцлав, Катовице, Гданьск (все – Польша), Дортмунд (Германия) и Минск (Беларусь).
Ранее статистику за март обнародовал аэропорт "Львов": в марте пассажиропоток увеличился на 59,2% по сравнению с мартом прошлого года и составил 133,9 тыс. человек.
В то же время пресс-служба Государственной авиационной службы Украины сообщила, что количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в январе-феврале 2019 года, увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 2,814 млн человек. При этом пассажиропоток на международных линиях вырос на 22,8% – до 2,491 млн человек.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:
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