Из Харькова в Батуми запускают прямой авиарейс

Сегодня, 10:59

Самолеты будут летать только раз в неделю и не круглый год

Аэропорт &quot;Харьков&quot;. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Аэропорт "Харьков". Фото: "Сегодня"

Авиакомпания Yanair, которую ранее оштрафовали в Украине, с 4 июня начнет выполнять полеты между Харьковом и Батуми. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по понедельникам до 24 сентября.

Время в пути составит 2 часа 40 минут. Стоимость авиабилетов начинается от 5800 грн в обе стороны. В цену входит перевозка багажа и питание.

Расписание рейсов Харьков – Батуми Yanair

Направление  Вылет  Прилет  Дни
Батуми – Харьков 13:15 14:55 понедельник
Харьков – Батуми 16:00 19:40  понедельник

Ранее Yanair также начала продажу билетов на прямые рейсы Львов – Батуми, которые начнут выполняться с 8 июня.

Напомним, аэропорт "Харьков" ведет переговоры с лоукост-авиакомпанией Ryanair. По словам коммерческого директора аэропорта Владислава Ильина, есть вероятность, что рейсы ирландского лоукостера могут начать выполняться в ближайшие год-два

По словам главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна, в Украину в 2018 году могут зайти еще два лоукостера, кроме Ryanair. Как отметил министр, с перевозчиками ведутся переговоры.
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Источник:

avianews.com

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