Из Харькова в Батуми запускают прямой авиарейс
Самолеты будут летать только раз в неделю и не круглый год
Авиакомпания Yanair, которую ранее оштрафовали в Украине, с 4 июня начнет выполнять полеты между Харьковом и Батуми. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по понедельникам до 24 сентября.
Время в пути составит 2 часа 40 минут. Стоимость авиабилетов начинается от 5800 грн в обе стороны. В цену входит перевозка багажа и питание.
Расписание рейсов Харьков – Батуми Yanair
|Направление
|Вылет
|Прилет
|Дни
|Батуми – Харьков
|13:15
|14:55
|понедельник
|Харьков – Батуми
|16:00
|19:40
|понедельник
Ранее Yanair также начала продажу билетов на прямые рейсы Львов – Батуми, которые начнут выполняться с 8 июня.
Напомним, аэропорт "Харьков" ведет переговоры с лоукост-авиакомпанией Ryanair. По словам коммерческого директора аэропорта Владислава Ильина, есть вероятность, что рейсы ирландского лоукостера могут начать выполняться в ближайшие год-два
По словам главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна, в Украину в 2018 году могут зайти еще два лоукостера, кроме Ryanair. Как отметил министр, с перевозчиками ведутся переговоры.
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