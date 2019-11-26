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Иностранные авиакомпании в Украине опередили отечественные по новым рейсам

26 ноября, 11:16

Виталий Андроник

Украинские перевозчики отстают и по росту пассажиропотока

В аэропорту США сломанная машина "взбунтовалась" перед самолетом

В аэропорту США сломанная машина "взбунтовалась" перед самолетом / Фото: Pixabay

В Украину по состоянию на 2019 года летают 39 иностранных авиакомпаний. Более половины постоянно растущего пассажиропотока приходится на них, и их показатели продолжают расти. В частности, пассажиропоток иностранных компаний в Украине вырос на 38%, а украинских – всего на 7,9%.

По количеству открываемых маршрутов "иностранцы" тоже опережают украинских перевозчиков. Так, в 2019 году иностранные авиаперевозчики предложили украинцам 15 новых маршрутов.

  • из Бремена, Биллунн и Генуи в Киев (Жуляны)
  • из Манчестера, Пафоса, Дублина и Бодрума в Киев ("Борисполь")
  • из Копенгагена и Риги во Львов;
  • из Милана, Кракова и Баку в Харьков;
  • из Рима, Баку и Кракова в Одессу.

Читайте также: Украинский лоукостер начал летать в Израиль: озвучена цена билетов

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Украинские компании открыли новых девять направлений и соединили:

В тренде
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  • Херсон с Бургасом;
  • Запорожье с Барселоной;
  • Днепр с Бодрумом;
  • Одессу из Римини;
  • Харьков с Парижем, Шарджа и Римини;
  • Киев (из аэропорта "Борисполь") с городами Санья и Катания.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Украинцы стали летать чаще, а авиакомпании расширяют карту полетов

Также новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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Источник: Сегодня

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