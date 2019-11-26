Иностранные авиакомпании в Украине опередили отечественные по новым рейсам

В аэропорту США сломанная машина "взбунтовалась" перед самолетом / Фото: Pixabay

В Украину по состоянию на 2019 года летают 39 иностранных авиакомпаний. Более половины постоянно растущего пассажиропотока приходится на них, и их показатели продолжают расти. В частности, пассажиропоток иностранных компаний в Украине вырос на 38%, а украинских – всего на 7,9%.

По количеству открываемых маршрутов "иностранцы" тоже опережают украинских перевозчиков. Так, в 2019 году иностранные авиаперевозчики предложили украинцам 15 новых маршрутов.

из Бремена, Биллунн и Генуи в Киев (Жуляны)

из Манчестера, Пафоса, Дублина и Бодрума в Киев ("Борисполь")

из Копенгагена и Риги во Львов;

из Милана, Кракова и Баку в Харьков;

из Рима, Баку и Кракова в Одессу.

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Украинские компании открыли новых девять направлений и соединили:

Херсон с Бургасом;

Запорожье с Барселоной;

Днепр с Бодрумом;

Одессу из Римини;

Харьков с Парижем, Шарджа и Римини;

Киев (из аэропорта "Борисполь") с городами Санья и Катания.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Украинцы стали летать чаще, а авиакомпании расширяют карту полетов

Также новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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