Иностранные авиакомпании в Украине опередили отечественные по новым рейсам

В Украину по состоянию на 2019 года летают 39 иностранных авиакомпаний. Более половины постоянно растущего пассажиропотока приходится на них, и их показатели продолжают расти. В частности, пассажиропоток иностранных компаний в Украине вырос на 38%, а украинских – всего на 7,9%.
По количеству открываемых маршрутов "иностранцы" тоже опережают украинских перевозчиков. Так, в 2019 году иностранные авиаперевозчики предложили украинцам 15 новых маршрутов.
- из Бремена, Биллунн и Генуи в Киев (Жуляны)
- из Манчестера, Пафоса, Дублина и Бодрума в Киев ("Борисполь")
- из Копенгагена и Риги во Львов;
- из Милана, Кракова и Баку в Харьков;
- из Рима, Баку и Кракова в Одессу.
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Украинские компании открыли новых девять направлений и соединили:
- Херсон с Бургасом;
- Запорожье с Барселоной;
- Днепр с Бодрумом;
- Одессу из Римини;
- Харьков с Парижем, Шарджа и Римини;
- Киев (из аэропорта "Борисполь") с городами Санья и Катания.
Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Украинцы стали летать чаще, а авиакомпании расширяют карту полетов
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