Из Скандинавии в Индию: Украина может занять место на важном торговом пути

/ Фото: AFP

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Возрождение маршрута Е-40, связывающего Балтийское и Черное море, принесет Украины экономические выгоды. В частности, восстановление E-40 оживит торговлю между Польшей, Беларусью и Украиной: одна баржа на 900 тонн заменяет 18 вагонов или 45 грузовиков на 20 тонн.

Созданная 200 лет назад водная магистраль соединяла порты Гданьска и Херсона. Сегодня этот путь судоходен лишь частично, а причиной проволочек стали политические вопросы. Об этом сайту "Сегодня" рассказал эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Украинского института будущего Ярослав Пилипчук.

"До сих пор маршрут не запускали по политическим причинам. Есть другие заинтересованные страны, которым не выгодно, чтобы этот проект заработал. Но Балто-Черноморский коридор – выигрышный для Украины, учитывая наше географическое расположение. В будущем он может стать Скандинаво-Индийским коридором. Сейчас развиваются страны Азии, будет расти спрос на разные товарные группы. Связать Скандинавию и Индию – очень привлекательное направление. К сожалению, мы теряем наш потенциал и деньги, которые страна могла бы заработать", – сказал эксперт.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Выгодно и опасно: Украина хочет соединить Черное море с Балтийским

Напомним, ранее Кабинет министров внес развитие речного и морского транспорта в приоритетные сферы деятельности Министерства инфраструктуры на следующие пять лет. Рост грузовых перевозок ожидается на уровне 10% по морю (с 135 млн до 148,5 млн тонн) и в два раза по внутренним водным путям (с 10 до 20 млн тонн).

Как уже сообщал сайт "Сегодня", по подсчетам экспертов, Украина может получать 27 млн долларов в год от грузоперевозок по рекам.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, что в Днепре запустили бесплатное водное такси:

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