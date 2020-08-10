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Из Украины в Германию запустят регулярный авиарейс: расписание

10 августа, 16:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Самолеты будут летать из "Борисполя" трижды в неделю

Немецкая авиакомпания Lufthansa, которая серьезно пострадала из-за коронавируса, с 7 сентября возобновит прямые регулярные рейсы Киев – Мюнхен. Как сообщает Avianews, рейсы будут выполняться из аэропорта "Борисполь" трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

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Вылеты из Мюнхена в 12:35 с прилетом в Киев в 15:50. Обратно из Киева самолет будет вылетать в 16:40 с прилетом в Мюнхен в 18:00.

До введения карантинных ограничений частота составляла 14 рейсов в неделю.

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Кроме анонсированного направления Киев – Мюнхен Lufthansa выполняет рейсы Киев – Франкфурт. Ранее маршрутная сеть Lufthansa включала также рейс Львов – Мюнхен. Кроме того, полеты в Украину выполняют две авиакомпании группы Lufthansa: Swiss (Киев – Цюрих), Austrian Airlines (Киев – Вена).

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Хотя регулярные рейсы выполняются, пассажирам перед покупкой авиабилетов следует иметь в виду действующие и возможные новые ограничения на полеты. Например, Евросоюз запрещает поездки гражданам Украины с целью туризма.

Напомним, с 7 августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс, который вступил в силу. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, теперь взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

Как известно, правительство приняло решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины 12 июня.

А о том, каким будет туризм после карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Киев Германия полеты путешествия Украина авиа Мюнхен Lufthansa авиасообщение
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