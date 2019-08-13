Из Украины запускают автобусные лоукост-перевозки в три города ЕС

Новые рейсы стартуют с 19 августа, их запускают два известных автоперевозчика

Фото: FlixBus / Facebook

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе – немецкая компания FlixBus, вышедшая на украинский рынок в июне 2019 года, и автобусный перевозчик Gunsel с 19 августа запустят совместные перевозки из Киева в Прагу (Чехия), Варшаву и Вроцлав (оба – Польша).

Об этом заявил гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман на пресс-конференции при участии министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

По его словам, два месяца назад компания начала сотрудничать с украинским перевозчиком "Евроклаб" из Киева в Берлин (Германия), Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия), Краков (Польша) и Париж (Франция).

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"Таким образом, после начала сотрудничества с Gunsel, мы будем иметь восемь маршрутов из Украины в Европу", – сообщил Леман.

Он также уточнил, что рейс Киев – Варшава будет курсировать ежедневно через Люблин, рейс Киев – Вроцлав – три раза в неделю через Житомир, Ровно, Львов, Краков, Катовица, а рейс Киев – Прага – три раза в неделю через Житомир, Ровно, Львов и Градец-Кралове.

Леман также добавил, что в планах на 2019 год – начать выполнение рейсов из Харькова, Днепра, Одессы.

Новости "Сегодня" сообщали, что в 2019 году в Украине заработала интерактивная карта автобусных маршрутов. Сервис работает на основе открытых данных и предоставляет детальную информацию о межобластных и международных автобусных маршрутах в стране.

Мы также узнали, почему автобусные маршруты с разницей в 100 километров стоят одинаково:

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