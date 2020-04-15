Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,09
29,71
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Кабмин назначил нового временного главу "Укрзализныци"

15 апреля, 15:05

Ксения Капустинская

Желько Марчека на занимаемой должности сменил Иван Юрик

Кабинет министров Украины назначил и.о. председателя правления "Укрзализныци" (УЗ) Ивана Юрика вместо Желько Марчека, который занимал эту позицию после ухода с должности Евгения Кравцова. Об этом сообщил присутствующий на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин принял распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей председателя правления "Укрзализныци" на Юрика Ивана Ивановича", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Иван Юрик с 2017 года является замдиректора Офиса привлечения и поддержки инвестиций правительства Украины. С июня 2018 по июнь 2019 года был членом наблюдательного совета "Укрзализныци". С 14 июня 2019 года является членом правления УЗ.

Реклама

В тренде
Гривня сдает позиции: озвучен прогноз курса доллара в Украине

Ранее наблюдательный совет УЗ также принял решение об отстранении Марчека от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что "Укрзализныця" переймет опыт реформ Deutsche Bahn(DB). Украинская и немецкая компании тогда подписали меморандум о взаимопонимании. Ориентировочный срок стратегического партнерства между УЗ и DB – 10 лет, а в целом документ включает три этапа развития сотрудничества. Подробнее об этом узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Укрзализныця Алексей Гончаренко Кабинет министров

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прибытие
Прибытие "Мрии" в Варшаву вызвало ажиотаж: фото и видео приземленияТранспорт
"Дешевых билетов уже не будет": когда авиакомпании возобновят полетыТранспорт
"Подзаборники" вернулись: что будет с ценами на бензинАвто
2500 грн за место в микроавтобусе: как украинцы возвращаются домой из других городов
2500 грн за место в микроавтобусе: как украинцы возвращаются домой из других городовТранспорт
"Мрия" и "Руслан" против коронавируса: украинские самолеты завалили заказамиТранспорт
Междугородние поездки в карантин: может ли полиция оштрафовать нелегалов
Междугородние поездки в карантин: может ли полиция оштрафовать нелегаловТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...