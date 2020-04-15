Кабмин назначил нового временного главу "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины назначил и.о. председателя правления "Укрзализныци" (УЗ) Ивана Юрика вместо Желько Марчека, который занимал эту позицию после ухода с должности Евгения Кравцова. Об этом сообщил присутствующий на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин принял распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей председателя правления "Укрзализныци" на Юрика Ивана Ивановича", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Иван Юрик с 2017 года является замдиректора Офиса привлечения и поддержки инвестиций правительства Украины. С июня 2018 по июнь 2019 года был членом наблюдательного совета "Укрзализныци". С 14 июня 2019 года является членом правления УЗ.

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Ранее наблюдательный совет УЗ также принял решение об отстранении Марчека от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что "Укрзализныця" переймет опыт реформ Deutsche Bahn(DB). Украинская и немецкая компании тогда подписали меморандум о взаимопонимании. Ориентировочный срок стратегического партнерства между УЗ и DB – 10 лет, а в целом документ включает три этапа развития сотрудничества. Подробнее об этом узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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