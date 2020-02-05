"Укрзализныця" переймет опыт реформ Deutsche Bahn: подписан меморандум

/ Фото: Евгений Кравцов, Facebook

"Укрзализныця", которая 5 февраля получила нового временного главу правления, и немецкая Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании.

С украинской стороны документ подписали временный глава правления "Укрзализныци" Желько Марчек и член правления УЗ Ремигиуш Пашкевич. С немецкой стороны – член правления Deutsche Bahn Рональд Пафала и член правления DB Engineering&Consulting Нико Варбанофф.

На церемонии подписания присутствовал премьер-министр Алексей Гончарук, который сказал, что "Укрзализныця" – одна из самых крупных украинских компаний, которая нуждается в реформировании, и в то же время представляет для страны стратегический интерес.

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"Мы знаем, что у Deutsche Bahn есть опыт реформирования крупной железнодорожной компании и превращения ее в одну из самых эффективных компаний по ж/д перевозкам. Сотрудничество между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn на первом этапе может носить консультационный характер о реформировании. Нас интересует опыт и специалисты Deutsche Bahn. Со временем формы сотрудничества могут быть более глубокими", – сказал Гончарук.

"До приватизации Deutsche Bahn тратила на оплату работникам больше денег, чем зарабатывала. Это было 25 лет назад. Сейчас Deutsche Bahn – одна из самых успешных транспортных компаний. Для нас сейчас важным является переход на электротягу, чтобы выполнить экологические требования для сохранения климата. На этот проект в прошлом году Deutsche Bahn потратила 60% прибыли. В нашей структуре работает компания, специализацией которой являются консультационные услуги – DB Engineering&Consulting. Она и будет в рамках сотрудничества взаимодействовать с "Укрзализныцей", – ответил Рональд Пафала.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 29 января 2020 года Кабинет министров уволил главу акционерной компании "Укрзализныця" Евгения Кравцова, который в начале 2019 года был назначен на эту должность на три года.

Напомним, "Укрзализныця" прогнозирует крупные убытки от пассажирских перевозок. Они могут превысить по итогам 2019 года 12 млрд гривен. В начале прошлого года компания сообщала, что по результатам 2018 года убытки от пассажирских перевозок составили 12,4 млрд гривен, из них примерно 60% – от пригородных перевозок.

23 января в Давосе премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении привлечь к долгосрочному сотрудничеству немецкую железнодорожную компанию Deutsche Bahn. При этом глава правительства подчеркнул, что речь о приватизации "Укрзализныци" или концессии не идет.

Как ранее писал сайт "Сегодня", недавно в "Укрзализныце" рассказали о том, сколько поездов обеспечивают пригородные и региональные пассажирские перевозки, а также назвали число тех, которые требуют замены и обновления в ближайшие три года.

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