Как в Европе: в Украине собираются ввести новую классификацию улиц

В проекте изменений стройнорм предложено ввести новые категории улиц

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Украине уже презентовано немало инициатив по улучшению транспортной инфраструктуры крупных городов, например, предлагается сделать трамвайные пути "зелеными зонами". Минрегионстрой также предложил ввести классификацию улиц по функциональному назначению. Новая норма вносится в проект изменений в Государственные строительные нормы (ГСН) "Улицы и дороги населенных пунктов".

Это обеспечит эффективную работу общественного транспорта и безопасные условия для пешеходов, считает замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе. На своей странице в Facebook он объяснил, что в мировой практике улицы часто классифицируют по функциональному назначению – то есть, в зависимости от того, на кого они рассчитаны: на пешеходов, велосипедистов, общественный транспорт, автомобили или смежное движение.

"По такому принципу организованы улице во многих городах Европы. Именно поэтому они являются комфортными и удобными для проживания и передвижения людей", – отметил Парцхаладзе.

Он напомнил, что сейчас в Украине действует лишь классификация улиц и дорог в зависимости от группы населенных пунктов: общегородские, районные, жилые и тому подобное.

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В новом проекте изменений в ГСН предложено ввести такие категории улиц и дорог:

пешеходная дорожка – с движением исключительно пешеходов и возможным смежным движением велосипедистов. Основное назначение – безопасное движение пешеходов;

велосипедная дорожка – с движением только велосипедистов; также допускается эпизодическое движение пешеходов при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки. Основное назначение – отдельное движение только велосипедного транспорта.

магистральная улица общегородского значения – регулируемое движение с широкими тротуарами, регулируемыми наземными пешеходными переходами, обязательными велодорожками. На этих улицах курсирует общественный транспорт и допускаются стоянки вне основной проезжей части.

"Этот список сейчас дорабатывается, кроме того, в соответствии с категориями улиц по функциональному назначению будут устанавливаться требования и рекомендации к ширине каждой из этих функциональных зон", – добавил Парцхаладзе.

Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов и т.д.

Напомним, ранее сообщалось, то в ГСН также хотят предусмотреть возможность строить парковки на крышах зданий:

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