Трамвайные пути в городах Украины могут стать "зелеными зонами"
В Минрегионе сделали новое предложение по изменению строительных норм
В Украине могут появиться "зеленые зоны" на трамвайных путях. Такие изменения предлагается внести в государственные строительные нормы (ГСН), сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе. Проект, по его словам, находится на стадии разработки.
"Рассматриваем необходимость устройства в украинских городах зеленых зон на трамвайных путях (green tram tracks). Чтобы улучшать экологию и эстетику наших городов, а также бороться с нарушителями, которые любят прокатиться на авто по трамвайным путям", – написал чиновник на своей странице в Facebook.
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Он отметил, что во многих странах Европы трамвайные пути озеленены, как клумбы.
"Впервые такие пути начали появляться еще в 80-х годах прошлого века, чтобы вернуть зеленые зоны в городское пространство. Теперь это неотъемлемая часть городской инфраструктуры Барселоны, Страсбурга, Варшавы, Милана и других европейских городов. И мы можем тоже заимствовать этот опыт", – уверен Парцхаладзе.
|Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов и т.д.
Ранее сообщалось, то в ГСН также хотят предусмотреть возможность строить парковки на крышах зданий:
Более подробно о "строительных" новшествах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев".
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