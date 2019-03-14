Трамвайные пути в городах Украины могут стать "зелеными зонами"

В Минрегионе сделали новое предложение по изменению строительных норм

Фото: Pixabay

Трамвайные пути в городах Украины могут стать "зелеными зонами" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a64/6c8/5c8a646c8c41b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a64/6c8/5c8a646c8c41b.jpg 2019-03-14T16:28:43+02:00 Транспорт В Минрегионе сделали новое предложение по изменению строительных норм

В Украине могут появиться "зеленые зоны" на трамвайных путях. Такие изменения предлагается внести в государственные строительные нормы (ГСН), сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе. Проект, по его словам, находится на стадии разработки.

"Рассматриваем необходимость устройства в украинских городах зеленых зон на трамвайных путях (green tram tracks). Чтобы улучшать экологию и эстетику наших городов, а также бороться с нарушителями, которые любят прокатиться на авто по трамвайным путям", – написал чиновник на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что во многих странах Европы трамвайные пути озеленены, как клумбы.

"Впервые такие пути начали появляться еще в 80-х годах прошлого века, чтобы вернуть зеленые зоны в городское пространство. Теперь это неотъемлемая часть городской инфраструктуры Барселоны, Страсбурга, Варшавы, Милана и других европейских городов. И мы можем тоже заимствовать этот опыт", – уверен Парцхаладзе.

Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов и т.д.

Ранее сообщалось, то в ГСН также хотят предусмотреть возможность строить парковки на крышах зданий:

Более подробно о "строительных" новшествах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев".

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