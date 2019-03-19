Какие страны строят мосты быстрее всех: назван ТОП-3

Абсолютный рекорд по скорости строительства моста составляет 43 часа

Какие страны строят мосты быстрее всех: назван ТОП-3 2019-03-19T14:45:00+02:00 Транспорт Абсолютный рекорд по скорости строительства моста составляет 43 часа

В Украине считаются аварийными более половины мостов – девять из 17 требуют немедленного ремонта. А вот в мире и даже в соседней Беларуси, с подобной задачей справляются в разы быстрее. Корреспондент "Сегодня" Максим Сикора собрал ТОП-3 потрясающих по скорости строительства проектов.

1. Китай

В 2015 году китайские инженеры поразили мир потрясающей скоростью возведение моста в многомиллионном Пекине. Чтобы демонтировать старую автомобильную переправу и построить новую, рабочим понадобилось всего 43 часа. А все благодаря так называемому методу "интегрированной замены" – плиты проезжей части изготавливают заранее, доставляют на объект и устанавливают. Ролик об уникальном возведении моста "Сань Юань Цяо" до сих пор безумно популярен, а рекорд китайцев не побил никто.

2. Беларусь

Не отстает в мостостроении и соседняя с Украиной Беларусь. Осенью 2018 года тамошние инженеры установили абсолютный рекорд страны. Мост длиной в 888 метров через реку Припять возвели в течение полугода. Пресса ежедневно отчитывалась о ходе работ и новациях строителей. Результат поразил всех – в том числе скептически настроенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

3. Алжир

Уникальный мост Бейли в Алжире американские инженеры возвели всего за четыре недели. Конструкцию называют самой крепкой панельной переправой мира - она выдерживает нагрузку более чем полтысячи тонн. Мост успешно используют для нужд местной электростанции. Сейчас инженерные решения класса Бейли считаются наиболее эффективными в регионах со слабо развитой инфраструктурой.

Напомним, на днях в Киеве начали разбирать "уставший" Шулявский мост. Движение по нему закрыли на день позже, чем планировали – в ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 марта. Новый путепровод, который начнут строить после демонтажа старых конструкций, предусматривает обустройство шести полос в зоне регулярного движения, а там, где к мосту будут примыкать съезды и заезды, будет восемь полос, где обустроят так называемые полосы торможения и разгона. Также появятся велосипедные дорожки, а подземный переход под мостом реконструируют. На эти работы потратят 580 млн гривен.

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