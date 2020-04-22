Карантин: Шмыгаль рассказал, как и когда будут восстанавливать работу транспорта

В рамках смягчения карантинных мер в Украине работа транспорта будет восстанавливаться поэтапно. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "РБК-Украина".

"Сначала – смягчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугороднему, только потом к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок", - сказал он.

Вместе с тем, как отметил премьер, пока нет конкретной даты, когда начнется восстановление пассажирских перевозок.

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"Но от какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать. Собственно, над этим наши аналитики работают. Мы понимаем, что массовые перевозки групп людей в замкнутых пространствах – это один из самых серьезных рисков. Поэтому снятие ограничений в этой сфере нужно рассчитывать очень внимательно и вводить очень осторожно", - отметил премьер.

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Денис Шмыгаль уточнил, что ограничения на перевозки сохранятся на время карантина, который планируют продлить.

"Чтобы не бросаться громкими заявлениями, скажу, что точно не до 11 мая", - сказал он.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин планируют продлить до 12 мая.

Согласно последним данным, в Украине зарегистрировано 6 592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 424, умерли – 174 человека.

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