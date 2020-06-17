Киевский аэропорт открылся для международных рейсов

Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского, который ранее продлил карантин и отменил рейсы, теперь все же открылся для регулярных международных рейсов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Обслуживание рейсов возобновили в ночь с 16 на 17 июня. Первый самолет Belavia из Минска приземлился в аэропорту в 23:27 по киевскому времени, а в 5:51 вылетел обратно в Минск, говорится на официальной странице воздушной гавани в Facebook. Также в 06:40 лоукостер WizzAir осуществил рейс в немецкий Дортмунд, а в 10:20 – в Будапешт. Кроме того, на 17 июня запланированы в Мемминген, Лутон, Таллинн и Копенгаген.

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Информацию об открытии аэропорта подтвердил также мэр столицы Виталий Кличко. Он уточнил, что авиакомпании получили разрешение Госавиаслужбы на осуществление международных рейсов из аэропорта "Киев".

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"Хочу отметить: город не закрывал аэропорт. Авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное авиасообщение", - объяснил Кличко в своем Telegram-канале.

При этом Аэропорт "Киев" призывал пассажиров внимательно следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.

Напомним, Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня. Но большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете.

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