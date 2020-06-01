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Когда начнут ходить поезда на запад Украины: стали известны первые маршруты

1 июня, 13:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В "Укрзализныце" назначили первые шесть поездов в западные области

В Украине с 4 июня возобновится ж/д сообщение с западными областями. Поезда, которые стали ходить с 1 июня, в основном следуют по маршрутам на восток и в центр страны.

"С 4 июня открывается железнодорожное сообщение с Западной Украиной. Шесть поездов дальнего следования начнут свою работу", – сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Речь идет о таких поездах:

  • № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;
  • № 7/8 и № 749-750 Киев – Ивано-Франковск;
  • №29/30 Киев – Ужгород;
  • № 98/97 Ковель – Киев;
  • №772/771 Хмельницкий – Киев.

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Ранее в министерстве объясняли, что для возобновления перевозок нужны решения областных комиссий, которые оценивают уровень эпидемиологической угрозы в регионе.

Напомним, в условиях карантина в вагоны поездов пускают только в масках, провожающих просят остаться на перроне. При посадке в вагон проводится температурный скрининг пассажиров. Залы ожидания для транзитных пассажиров остаются закрытыми. а на большинстве маршрутов билеты продают только на половину мест.

Как сообщалось, первый после ослабления каратина поезд отправился в рейс 1 июня в 6:12 утра – это "Интерсити+", который следует из Киева в Константиновку.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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