Когда начнут ходить поезда на запад Украины: стали известны первые маршруты

В Украине с 4 июня возобновится ж/д сообщение с западными областями. Поезда, которые стали ходить с 1 июня, в основном следуют по маршрутам на восток и в центр страны.
"С 4 июня открывается железнодорожное сообщение с Западной Украиной. Шесть поездов дальнего следования начнут свою работу", – сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Речь идет о таких поездах:
- № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;
- № 7/8 и № 749-750 Киев – Ивано-Франковск;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- №772/771 Хмельницкий – Киев.
Ранее в министерстве объясняли, что для возобновления перевозок нужны решения областных комиссий, которые оценивают уровень эпидемиологической угрозы в регионе.
Напомним, в условиях карантина в вагоны поездов пускают только в масках, провожающих просят остаться на перроне. При посадке в вагон проводится температурный скрининг пассажиров. Залы ожидания для транзитных пассажиров остаются закрытыми. а на большинстве маршрутов билеты продают только на половину мест.
Как сообщалось, первый после ослабления каратина поезд отправился в рейс 1 июня в 6:12 утра – это "Интерсити+", который следует из Киева в Константиновку.
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