Компания Boeing в Китае будет переоборудовать пассажирские лайнеры в грузовые

В Китае (г. Гуанчжоу) запущена новая производственная линия по переоборудованию самолетов. Это совместный проект под управлением американской компании Boeing и китайской компании по техобслуживанию самолетов Guangzhou Aircraft Engineering Co. (GAMECO).

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На новом производстве будут переоборудовать использованные пассажирские самолеты модели 737 в грузовые (проект 737-800 BCF) с целью продления срока их службы и лучшего удовлетворения потребностей рынка, говорится в сообщении Boeing China.

В период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 наблюдается рост спроса в секторе грузовых авиаперевозок, который играет решающую роль в транспортировке жизненно важных товаров и поддержании глобальных цепочек поставок. Под влиянием пандемии некоторые авиакомпании меняют структуру своего парка, чтобы соответствовать изменениям на рынке, и переоборудованные грузовые самолеты могли бы предоставить им более рентабельные варианты.

Boeing запустила проект 737-800 BCF исключительно в Китае, где к настоящему времени было построено и введено в эксплуатацию в общей сложности шесть производственных линий. На данный момент в рамках этого проекта уже получено 130 заказов по всему миру.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что компания Boeing вернулась к производству самолетов 737 Mаx, у которых ранее обнаружили серьезные проблемы, приведшие к авиакатастрофам. Производство возобновилось на заводе в Рентоне штата Вашингтон. Выпускать лайнеры пока что будут более низкими темпами, чем планировали. Такое решение Boeing объяснила тем, что повышает безопасность сотрудников, а также качество продукции.

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