Крупный европейский лоукостер нацелился на полеты в Украину

Один из крупнейших лоукостеров Европы, британская авиакомпания EasyJet, которая ранее начала летать к границам Украины, теперь готовится по-настоящему зайти на отечественный рынок уже осенью 2020 года. Так, авиакомпания запросила и получила права на полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года, сообщает Аvianews.

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"В уведомлении о назначении не указан список маршрутов, однако говорится, что лоукостер сможет выполнять в Украину 12 еженедельных рейсов. Права оформлены 23 июля на австрийское подразделение EasyJet – EasyJet Europe Airline GmbH", – говорится в сообщении.

Официального заявления компании пока нет.

Ранее EasyJetникогда не летал в Украину. На постсоветском пространстве лоукостер работал только на российском рынке, выполняя до 2015 года рейсы Манчестер – Москва и до 2016 года рейсы Лондон – Москва.

Напомним, рынок полетов между Украиной и Италией полностью либерализировали в июле. В результате лоукостеры Ryanair и Wizz Air объявили об открытии по 17 маршрутов между странами.

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Напомним, что въезд в Италию, как и в другие страны Евросоюза, пока закрыт для украинцев. Ограничения на въезд в страны ЕС могут быть сняты после того, как показатель заболеваемости на коронавирус в Украине будет равен среднему показателю в Евросоюзе или будет ниже.

А о том, как происходило восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете:

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