Українська
$ 27,6
32,47
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Крупный европейский лоукостер нацелился на полеты в Украину

11 августа, 14:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Авиакомпания уже получила соответствующее разрешение

Один из крупнейших лоукостеров Европы, британская авиакомпания EasyJet, которая ранее начала летать к границам Украины, теперь готовится по-настоящему зайти на отечественный рынок уже осенью 2020 года. Так, авиакомпания запросила и получила права на полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года, сообщает Аvianews.

Реклама

"В уведомлении о назначении не указан список маршрутов, однако говорится, что лоукостер сможет выполнять в Украину 12 еженедельных рейсов. Права оформлены 23 июля на австрийское подразделение EasyJet – EasyJet Europe Airline GmbH", – говорится в сообщении.

Официального заявления компании пока нет.

Ранее EasyJetникогда не летал в Украину. На постсоветском пространстве лоукостер работал только на российском рынке, выполняя до 2015 года рейсы Манчестер – Москва и до 2016 года рейсы Лондон – Москва.

В тренде
Цены на бензин остановились: эксперт назвал две причины "заморозки"

Напомним, рынок полетов между Украиной и Италией полностью либерализировали в июле. В результате лоукостеры Ryanair и Wizz Air объявили об открытии по 17 маршрутов между странами.

Реклама

Напомним, что въезд в Италию, как и в другие страны Евросоюза, пока закрыт для украинцев. Ограничения на въезд в страны ЕС могут быть сняты после того, как показатель заболеваемости на коронавирус в Украине будет равен среднему показателю в Евросоюзе или будет ниже.

А о том, как происходило восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия рейсы Украина авиа авиакомпания авиасообщение лоукостер EasyJet
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После нападения на Анастасию Луговую уволят начальника поезда и еще четырех сотрудников
После нападения на Анастасию Луговую уволят начальника поезда и еще четырех сотрудниковУкраина
Лоукостер Wizz Air снова сократил количество рейсов в Украину: названа причина
Лоукостер Wizz Air снова сократил количество рейсов в Украину: названа причинаЭкономика
С авиапассажиров в Украине начали брать деньги за вылет
С авиапассажиров в Украине начали брать деньги за вылетТранспорт
Из Украины в Турцию будет летать новый рейс: лоукостер раскрыл даты и цены
Из Украины в Турцию будет летать новый рейс: лоукостер раскрыл даты и ценыТранспорт
Лоукостеру Ryanair грозит запрет на полеты в Италию
Лоукостеру Ryanair грозит запрет на полеты в ИталиюТранспорт
Крупный европейский лоукостер нацелился на полеты в Украину
Крупный европейский лоукостер нацелился на полеты в УкраинуТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять