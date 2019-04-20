KyivNotKiev: бельгийские аэропорты исправили написание столицы Украины

Министерство иностранных дел Украины продолжает кампанию CorrectUA

Фото: посольство Украины в Бельгии / Facebook.

Аэропорты Бельгии изменили название столицы Украины в соответствии с украинской транслитерацией – c Kiev на Kyiv.

Об этом написала пресс-служба посольства Украины в Бельгии на своей странице в Facebook.

"Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании #CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прибытие самолетов из города Kyiv, а не Кiev. #KyivNotKiev", – сказано в сообщении.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины запустило онлайн-кампанию #CorrectUA в 2018 году, после чего многие аэропорты мира стали писать украинскую столицу как Kyiv.

В частности, в марте 2019 года аналогичное решение приняло руководство лондонского аэропорта "Лутон", а в апреле – аэропорта Манчестера (Великобритания).

Один из самых загруженных аэропортов мира, который находится в испанской Барселоне, также стал использовать корректное написание Киева.

Ранее сообщалось, что латвийский Центр государственного языка утвердил новые нормы, согласно которым во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской транслитерацией.

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