KyivNotKiev: бельгийские аэропорты исправили написание столицы Украины
Министерство иностранных дел Украины продолжает кампанию CorrectUA
Аэропорты Бельгии изменили название столицы Украины в соответствии с украинской транслитерацией – c Kiev на Kyiv.
Об этом написала пресс-служба посольства Украины в Бельгии на своей странице в Facebook.
"Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании #CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прибытие самолетов из города Kyiv, а не Кiev. #KyivNotKiev", – сказано в сообщении.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины запустило онлайн-кампанию #CorrectUA в 2018 году, после чего многие аэропорты мира стали писать украинскую столицу как Kyiv.
В частности, в марте 2019 года аналогичное решение приняло руководство лондонского аэропорта "Лутон", а в апреле – аэропорта Манчестера (Великобритания).
Один из самых загруженных аэропортов мира, который находится в испанской Барселоне, также стал использовать корректное написание Киева.
Ранее сообщалось, что латвийский Центр государственного языка утвердил новые нормы, согласно которым во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской транслитерацией.
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