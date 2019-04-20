Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

KyivNotKiev: бельгийские аэропорты исправили написание столицы Украины

Сегодня, 12:42

Министерство иностранных дел Украины продолжает кампанию CorrectUA

Фото: посольство Украины в Бельгии / Facebook
Фото: посольство Украины в Бельгии / Facebook.

Аэропорты Бельгии изменили название столицы Украины в соответствии с украинской транслитерацией – c Kiev на Kyiv.

Об этом написала пресс-служба посольства Украины в Бельгии на своей странице в Facebook.

"Хорошие новости из Королевства Бельгия. Бельгийские аэропорты присоединились к кампании #CorrectUA, и теперь вы можете увидеть прибытие самолетов из города Kyiv, а не Кiev. #KyivNotKiev", – сказано в сообщении.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины запустило онлайн-кампанию #CorrectUA в 2018 году, после чего многие аэропорты мира стали писать украинскую столицу как Kyiv.

В частности, в марте 2019 года аналогичное решение приняло руководство лондонского аэропорта "Лутон", а в апреле – аэропорта Манчестера (Великобритания).

Один из самых загруженных аэропортов мира, который находится в испанской Барселоне, также стал использовать корректное написание Киева.

Ранее сообщалось, что латвийский Центр государственного языка утвердил новые нормы, согласно которым во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской транслитерацией

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Бельгия, аэропорт, авиа

Вы сейчас просматриваете новость " KyivNotKiev: бельгийские аэропорты исправили написание столицы Украины". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итальянский аэропорт переименовал украинские города

12 апреля, 17:06

Теперь Киев, Львов и Одесса будут указываться в аэропорту Бергамо в украинской транслитерации

Крупный британский аэропорт "украинизировал" Киев

4 апреля, 19:36

Манчестерский аэропорт присоединился к кампании CorrectUA и теперь будет указывать Киев корректно

Еще один аэропорт изменил написание Киева

3 апреля, 18:52

Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД

CorrectUA: израильский аэропорт сменил название Kiev на Kyiv

29 марта, 00:56

Израиль присоединился к кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA

В Николаеве школьник стал отцом: кем оказалась мама

Кошевого из «Квартал 95» избили! Пострадал за идею. Подробности

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

В России запретят Instagram, Facebook и Twitter

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Защитник сборной России не удивлен разгромной победе Казахстана

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Марчук мощно обратился к России из-за войны против Украины

Медведев о трех условиях сохранения транзита газа через Украину

Рюкзаки и сумки на все случаи жизни. В "Цитрусе" скидки

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Сегодня, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Сегодня, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

18 апреля, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

«Ссоры, порой, случались»: Кабаева впервые рассказала про семью

«Он надо мной издевался»: Пугачева заговорила о разводе с бывшим

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин