Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Крупный британский аэропорт "украинизировал" Киев

Сегодня, 19:36

Манчестерский аэропорт присоединился к кампании CorrectUA и теперь будет указывать Киев корректно

Фото: Pixabay
Крупный британский аэропорт "украинизировал" Киев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/632/872/5ca632872e208.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/632/872/5ca632872e208.jpg Украина Манчестерский аэропорт присоединился к кампании CorrectUA и теперь будет указывать Киев корректно

Руководство Манчестерского аэропорта – четвертого по загруженности аэропорта в Великобритании – присоединилось к международной инициативе CorrectUA и привело написание названия столицы Украины в соответствии с украинской, а не русской транслитерацией – с Kiev на Kyiv.

"В контексте кампании CorrectUA, аэропорт британского Манчестера сообщил, что, начиная с сегодняшнего дня аэропорт Манчестер будет использовать корректное написание Kyiv для обозначения столицы Украины. Наслаждайтесь прямыми рейсами из Манчестера в #KyivNotKiev. Спасибо, Манчестерский аэропорт!" – сообщили на странице МИД Украины в Facebook, подкрепив это скриншотом онлайн-табло прибытия рейсов.

Напомним, ранее аналогичное решение приняли в лондонском международный аэропорт Лутон. Употребление названия столицы Украины в соответствии с правописания на английском ввела WizzAir – единственная авиакомпания, которая осуществляет авиаперелеты в эту воздушную гавань из Киева.

Мы также писали, что Международный аэропорт Барселоны – один из самых загруженных аэропортов мира – тоже стал использовать корректное написание названия Киева.

Кроме того, перед этим на единое корректное название украинской столицы – Kyiv вместо Kiev – перешел израильский аэропорт – Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Великобритания, аэропорт, переименование, манчестер, украинизация

Вы сейчас просматриваете новость " Крупный британский аэропорт "украинизировал" Киев". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Столица Литвы "украинизировала" Киев и Львов

6 марта, 17:06

Харьков в аэропорту Вильнюса "переименовывать" не стали, поскольку туда самолеты не летают из этого города

Бухарест и Стамбул "переименовали" столицу Украины

20 марта, 19:38

Международные аэропорты Ататюрка и Анри Коанда присоединились к кампании #KyivNotKiev

В аэропортах Тбилиси и Батуми "переименовали" украинские города

21 марта, 22:41

Теперь на табло вместо Kiev пишется Kyiv, вместо Kharkov – Kharkiv, вместо Lvov-Lviv, а вместо Odessa – Odesa

Крупнейшая воздушная гавань Канады исправила название Киева

28 марта, 15:33

Теперь украинская столица на табло аэропорта Пирсона в Торонто будет указана как Kyiv

Появился рейтинг лучших для пассажиров аэропортов мира

18 марта, 08:01

Полный список опубликован на официальном сайте Netflights

Украинский лоукостер "переезжает" в "Борисполь"

28 февраля, 16:54

Авиакомпания SkyUp будет пользоваться расконсервированным терминалом F

«Почему я не люблю полных женщин?»

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Как предсказать развод по свадебным снимкам: 8 наблюдений

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Скандал на чемпионате мира по фигурному катанию

Актрисе Дженнифер Энистон – 50. Фотогалерея

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Почему нам кажется, что когда мы стареем, время летит быстрее

Первое фото сына Хантингтон-Уайтли и Стэтхэма: такой красавчик
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену