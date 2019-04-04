Крупный британский аэропорт "украинизировал" Киев

Манчестерский аэропорт присоединился к кампании CorrectUA и теперь будет указывать Киев корректно

Фото: Pixabay

Крупный британский аэропорт "украинизировал" Киев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/632/872/5ca632872e208.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/632/872/5ca632872e208.jpg 2019-04-04T19:36:00+03:00 Украина Манчестерский аэропорт присоединился к кампании CorrectUA и теперь будет указывать Киев корректно

Руководство Манчестерского аэропорта – четвертого по загруженности аэропорта в Великобритании – присоединилось к международной инициативе CorrectUA и привело написание названия столицы Украины в соответствии с украинской, а не русской транслитерацией – с Kiev на Kyiv.

"В контексте кампании CorrectUA, аэропорт британского Манчестера сообщил, что, начиная с сегодняшнего дня аэропорт Манчестер будет использовать корректное написание Kyiv для обозначения столицы Украины. Наслаждайтесь прямыми рейсами из Манчестера в #KyivNotKiev. Спасибо, Манчестерский аэропорт!" – сообщили на странице МИД Украины в Facebook, подкрепив это скриншотом онлайн-табло прибытия рейсов.

Напомним, ранее аналогичное решение приняли в лондонском международный аэропорт Лутон. Употребление названия столицы Украины в соответствии с правописания на английском ввела WizzAir – единственная авиакомпания, которая осуществляет авиаперелеты в эту воздушную гавань из Киева.

Мы также писали, что Международный аэропорт Барселоны – один из самых загруженных аэропортов мира – тоже стал использовать корректное написание названия Киева.

Кроме того, перед этим на единое корректное название украинской столицы – Kyiv вместо Kiev – перешел израильский аэропорт – Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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