Летать на самолетах должен каждый второй украинец – Омелян

В Украину активно заходят лоукостеры, поэтому пользоваться авиаперевозками должны 50% населения. Однако пока что в стране не хватает аэропортов. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью "Экономической правде".

"Во времена Советского Союза в Украине был 51 аэропорт. Все летали и количество рейсов из районных центров было больше, чем сейчас в некоторых областных аэропортах. ... Это будут 4-5 региональных мощных хаба, больших чем "Борисполь", и около 20 региональных аэропортов, из которых будут выполняться международные и внутренние перевозки", – сказал министр.

По его словам, также планируется строительство около 10-15 маленьких аэропортов, которые будут обеспечивать внутренние перевозки.

"Потребность в них есть. Потому что у нас сейчас летают 5-7% украинцев, а могут и должны летать минимум 50%", – уверен министр.

Ранее стало известно, что европейский лоукостер Ryanair задумался о внутренних рейсах в Украине. Обсуждение перспектив работы лоукостера на внутреннем авиарынке Украины уже началось.