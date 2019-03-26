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Лоукост Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова

Сегодня, 14:14

Самолеты будут летать в Краков, Вроцлав, Катовице и Вильнюс

Фото: Pixabay
Лоукост Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a15/e9a/5c9a15e9a777e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a15/e9a/5c9a15e9a777e.jpg Транспорт Самолеты будут летать в Краков, Вроцлав, Катовице и Вильнюс

Лоукост Ryanair начнет полеты из Одессы уже в июне 2019 года, свидетельствует обновленная информация в системе бронирования авиаперевозчика, – передает avianews.com

Согласно информации, доступной на момент публикации, бюджетник будет выполнять рейсы как минимум по трем маршрутам — с 16 июня в Краков с частотой два раза в неделю с вылетами из Одессы по средам в 13:05, по воскресеньям — в 12:45.

С 27 октября Ryanair запустит рейсы Одесса-Вроцлав с вылетами в 19:40 по вторникам и субботам. С 29 октября начнутся полеты на линии Одесса-Катовице: вылеты из Одессы по вторникам, четвергам и субботам в 10:25.

Также в системе бронирования появились рейсы Харьков-Краков с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам.

Оба маршрута обозначены как такие, которые будут выполняться польской дочкой Ryanair — Ryanair Sun.

Помимо этого, с 27 октября Ryanair запустит рейсы Харьков-Вильнюс с вылетом из Харькова по средам в 9:25 и по воскресеньям в 9:10.

Ранее мы писали, что Ryanair и Wizz Air изменили правила перевозки малого багажа.

Тем временем, лоукост-авиаперевозчик Wizz Air объявил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия). Рейсы по новому маршруту начнут выполнять с 5 июля. 

Как известно, Мининфраструктуры Украины считает необходимым реконструировать ряд региональных аэропортов. При этом аэропорт Ужгорода уже возобновил работу после трехлетнего перерыва:

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Тег самолеты, рейсы, авиа, лоукост, рейс, Ryanair

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