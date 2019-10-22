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Лоукостер откроет шесть рейсов из Запорожья в Европу: названы цены

22 октября, 12:49

Полеты по каждому направлению будут совершаться дважды в неделю

Фото: airportkiev / Facebook

Фото: airportkiev / Facebook

Венгерский лоукостер Wizz Air, который почти вдвое повысил цену на популярную услугу, с марта 2020 года откроет шесть маршрутов из Запорожья. Об этом сообщил директор по персоналу авиакомпании Йохан Эйдхаген.

Так, будут запущены такие рейсы:

  • Запорожье – Вена – с 29 марта по четвергам и воскресеньям;
  • Запорожье – Вильнюс – с 30 марта по понедельникам и пятницам;
  • Запорожье – Будапешт – с 29 марта по четвергам и воскресеньям;
  • Запорожье – Гданьск – с 30 марта по понедельникам и пятницам.
  • Запорожье – Краков – с 29 марта по средам и воскресеньям;
  • Запорожье – Вроцлав – с 29 марта по средам и воскресеньям.

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Стоимость билетов на всех этих рейсах составляет от 569 грн в одну сторону без багажа, заявил Эйдхаген.

Как сообщалось, с 20 октября Wizz Air увеличит частоту выполнения рейсов из международного аэропорта "Львов" имени Данилы Галицкого в Словакию, Польшу и Германию на зиму 2019-2020 годов.

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Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

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О том, как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет дополнительных услуг, узнавайте из нашего сюжета:

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Источник: УНИАН

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