Лоукостер откроет шесть рейсов из Запорожья в Европу: названы цены

Венгерский лоукостер Wizz Air, который почти вдвое повысил цену на популярную услугу, с марта 2020 года откроет шесть маршрутов из Запорожья. Об этом сообщил директор по персоналу авиакомпании Йохан Эйдхаген.
Так, будут запущены такие рейсы:
- Запорожье – Вена – с 29 марта по четвергам и воскресеньям;
- Запорожье – Вильнюс – с 30 марта по понедельникам и пятницам;
- Запорожье – Будапешт – с 29 марта по четвергам и воскресеньям;
- Запорожье – Гданьск – с 30 марта по понедельникам и пятницам.
- Запорожье – Краков – с 29 марта по средам и воскресеньям;
- Запорожье – Вроцлав – с 29 марта по средам и воскресеньям.
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Стоимость билетов на всех этих рейсах составляет от 569 грн в одну сторону без багажа, заявил Эйдхаген.
Как сообщалось, с 20 октября Wizz Air увеличит частоту выполнения рейсов из международного аэропорта "Львов" имени Данилы Галицкого в Словакию, Польшу и Германию на зиму 2019-2020 годов.
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