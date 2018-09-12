Лоукостер Ryanair отменил 150 рейсов

Авиакомпания Ryanair отменила 150 рейсов из-за забастовки сотрудников лоукостера 12 сентября в Германии, пишет Deutsche Welle.

Пассажирам, которых затронула отмена рейсов, вышлют сообщения на мобильный телефон или по электронной почте. Им предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет.

В Ryanair заявили, что забастовка наносит ущерб деятельности авиакомпании в Германии и может привести к сокращению количества самолетов и рабочих мест на немецком рынке зимой-2018.

В настоящее время в компании Ryanair в Германии работают около 400 пилотов и 1000 бортпроводников, большинство из них заявили об участии в забастовке.

Пилоты и бортпроводники добиваются улучшения условий труда и увеличения зарплат. Они уверяют, что очередной раунд переговоров между работниками и руководством авиакомпании результатов не принес.

Во время прошлой забастовки только в Германии были отменены 250 рейсов Ryanair. Таким образом, забастовка нарушила планы путешествий более 55 тысяч пассажиров, из них около 42 тысяч – в Германии.