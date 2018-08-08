Забастовка пилотов в Германии: Ryanair отменяет сотни рейсов

Немецкие пилоты присоединились к протестам своих коллег из Ирландии, Швеции и Бельгии

Ирландский лоукостер Ryanair из-за масштабной забастовки пилотов в пятницу, 10 августа, отменяет 250 рейсов, вылетающих или приземляющихся в Германии. Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Пилоты Ryanair сообщили, что в эту пятницу они планируют провести забастовку, которая продлится 24 часа. Таким образом немецкие пилоты присоединятся к своим коллегам из Ирландии, Швеции и Бельгии, которые объявили о забастовках еще на выходных.

Лоукостер Ryanair заверил, что SMS-рассылкой предупредила всех пассажиров, которые должны были лететь на отмененных рейсах. Авиакомпания предложит пассажирам альтернативные билеты на другие рейсы, и заявила о готовности возместить стоимость билета, если замена даты вылета пассажиров не устроит.

Напомним, ранее Ryanair уже скорректировал расписание рейсов в Киев. Таким образом, руководство перевозчика и аэропорта "Борисполь" смогли достичь консенсуса в вопросе получения слотов.

Как известно, 23 марта Ryanair объявил о полетах в Украину. Крупный европейский лоукостер будет летать из Киева и Львова в шесть стран Европы. Авиакомпания уже открыла продажу билетов на рейсы, которые стартуют с октября.

Как сообщил глава авиакомпании Майкл О'Лири, Ryanair будет летать из двух аэропортов, с которыми уже подписаны контракты:

Львов – пять направлений;

"Борисполь" (Киев) – 10 направлений, в частности в Польшу (Вроцлав, Гданьск, Краков, Познань).

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил цену билетов на рейсы Ryanair в Украине. По его словам, билеты на самолеты лоукостера в Украине будут стоить дешевле, чем в среднем по Европе.