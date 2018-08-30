Лоукостер Wizz Air запускает пять новых рейсов из Украины

Лоукост-авиакомпания Wizz Air открывает пять новых маршрутов из Украины. Об этом заявил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора Wizz Air Стивен Джонс.

Так, с марта 2019 года из киевского аэропорта "Жуляны" будут осуществляться рейсы в Бремен (Германия), Ригу (Латвия), Биллун (Дания). В Бремен и Билунн планируется по два рейса в неделю, в Ригу – по три.

Таким образом, общее количество направлений WizzAir из Киева достигнет 26, в том числе в Германию – девяти, в Данию – двух.

Из аэропорта "Львов" с декабря 2018 года запустят рейсы во Франкфурт-Хан (Германия), а с марта 2019 года – в Копенгаген (Дания).

Напомним, начиная с зимнего расписания 2018/2019 Wizz Air прекратит выполнение полетов из польского Люблина в Киев. Билеты на этот рейс исчезли из системы онлайн-бронирования. В системе билеты на рейсы Wizz Air в другие города Польши из аэропорта "Киев" ("Жуляны") и обратно на период зимнего расписания есть в наличии. В самой авиакомпании пока не делали заявлений по данному поводу.

Ранее сообщалось, что Wizz Air готовится запустить четыре новых маршрута из украинских аэропортов "Львов" и "Харьков" в города Европы. Лоукостер начнет осуществлять новые рейсы в октябре 2018 года.

Также крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания Ryanair зашла в Украину: