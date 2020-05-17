МАУ закрыли продажу билетов на международные рейсы

В компании объяснили, почему не продают билеты на рейсы, которые планировались до 1 июля

После того как в Кабмине назвали "обманом" бронирование билетов на рейсы из Украины, "Международные авиалинии Украины" (МАУ) закрыли продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Как рассказал профильному изданию Avianews президент авиакомпании Евгений Дыхне, такое решение перевозчик принял после анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети.

По словам Дыхне, прогноз развития ситуации "плачевный", ведь Украина является частью глобального тренда. Это проявится в том, что отрасль выйдет на показатели, которые планировались на 2020 год, только в 2023 году. Дыхне считает, что в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, что повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.

"Приоритетом деятельности авиакомпаний станет снижение расходов путем эффективного управления своим парком. Они будут использовать окончание действия договоров для сокращения парков, а также пытаться снижать лизинговые платежи", – считает президент МАУ.

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Он также считает, что кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолета. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.

Напомним, ранее некоторые авиаперевозчики открыли бронирование билетов на рейсы с 23 мая. Причем речь шла и о внутренних, и о международных полетах. Информация о них отображалась на онлайн-табло авиакомпаний. Вероятно, такие действия перевозчиков связаны с тем, что сейчас карантин в Украине официально продлен до 22 мая. Впрочем, правительство пока не анонсировало отмену всех ограничений с этой даты. Более того, в Кабмине не исключают, что карантин может быть продлен еще на несколько месяцев.

Как известно, еще с 17 марта Украина закрыла регулярное авиасообщение с другими странами на период карантина. Это привело не только к проблемам у авиакомпаний – тысячи украинцев застряли за границей, и их пришлось вывозить спецрейсами.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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