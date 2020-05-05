Карантин в Украине могут продлить еще на несколько месяцев: в Кабмине сообщили детали

Карантин в Украине может быть продлен вплоть до сентября. Такое мнение у себя в Facebook высказал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.
"Сначала хочу внести ясность по срокам карантина – официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращении к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре – все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости/смертности от коронавируса", – написал он.
По словам Мокана, преждевременная отмена карантина может привести к новой вспышке COVID-19.
"Если бы сейчас полностью отменить карантин, то это означало бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, работу ТРЦ, массовые контакты людей между собой. Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости снова вводить жесткие карантинные мероприятия", – отметил он.
Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина приближается к умеренному уровню распространения коронавируса.
Как известно, с 11 мая ряд карантинных ограничений ослабят, однако сам карантин в стране продлили до 22 мая.
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