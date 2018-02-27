Морозы и снегопады в Украине угрожают работе транспорта – Мининфраструктуры

В ведомстве также предупредили об опасностях для коммунального хозяйства и морской отрасли

Сложные погодные условия в Украине с 27 февраля по 1 марта могут привести к осложнениям в работе транспортной отрасли Украины. Об этом предупредило Министерство инфраструктуры.

"Погодные условия могут привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных)", – отметили в Мининфратруктуры.

Напомним, на ближайшие дни синоптики прогнозируют украинцам сильные морозы, ветер и метели:

Холодней всего будет этой ночью на севере страны, где столбик термометра опустится до -25 градусов. Жители Приазовья должны приготовиться к мощному ветру – до 27 метров в секунду, что повлечет сильные метели и снежные заносы.

В целом, по прогнозам Гидрометцентра, весенние месяцы ожидаются прохладными и сырыми: холодный март, переменчивый апрель и дождливый май. При этом, как заявили специалисты, сильные морозы и холодная весна не испортят урожай озимых в Украине – сохранить посевы в хорошем состоянии поможет снежный покров.