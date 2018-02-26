Погода в Украине ухудшится еще больше

Снегопады, метели и сильные морозы. В ближайшие несколько дней метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий на всей территории Украины.

Холодней всего будет этой ночью на севере страны, где столбик термометра опустится до -25 градусов. Жители Приазовья должны приготовиться к мощному ветру – до 27 метров в секунду, что повлечет сильные метели и снежные заносы. В общем, сильные снегопады ожидаются по всей Украине.

"Суммарное количество осадков, которое за этот период выпадет в южных, центральных и северных областях Украины, составит 15-20 миллиметров. А в центральных областях – 25-30, местами до 35. Примерно на столько же возрастет высота снежного покрова. Начиная днем второго числа явления ослабеют и прекратятся, и с третьего числа ситуация в Украине с точки зрения погоды стабилизируется", – рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Как сообщалось, Европу накрыли аномальные морозы, пришедшие из России. Ряд европейских стран оказался плод ударом аномально холодного фронта, пришедшего через Украину и Беларусь.

Также стало известно, как жестокие морозы в Украине повлияют на урожай. Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко отметила, что резкое похолодание в Украине не угрожает урожаю озимых культур.