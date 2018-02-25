Лютые морозы придут в Украину с понедельника: синоптик уточнила прогноз

Вчера, 19:43

На следующей неделе в Украине ожидаются сложные погодные условия

В Украину идут морозы. Фото: ГСЧС
В Украину идут морозы. Фото: ГСЧС

С понедельника 26 февраля в Украине будут сложные погодные условия и сильные морозы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Ближайшей ночью в Украине ожидается мороз -15-23, местами будет до -25 градусов. А завтра днем синоптики прогнозируют 8-14 градусов мороза. На юге и на Закарпатье ночью ожидаются -9-15, а днем температура установится на уровне -2-8 градусов.

Значительного ухудшения погодных условий завтра на большинстве территории Украины не будет. Только значительно усилится ветер.

А во вторник, 27 февраля, на Украину обрушатся снегопады, метели и сильный ветер. Помимо этого, морозы еще не отступят.

Также синоптик уточнила прогноз погоды в Киеве.

Ближайшая ночь в столице будет очень холодная: -17-19 мороза, в окрестностях – до -20 градусов и ниже. Завтра днем ожидаются -11-13 градусов. Снега киевлянам завтра не стоит ожидать.

А уже во вторник в столице погода значительно ухудшится: усилится ветер, днем еще без существенных осадков, ближе к вечеру вторника начнется снег.

28-го февраля на киевлян ждет и снег, и мороз, и сильный ветер.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как согревают замерзших болельщиков на Олимпиаде в Южной Корее.

 
Украина, погода, прогноз, синоптики

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