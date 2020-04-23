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Морские порты нарастили перевалку за три первых месяца года: детали

23 апреля, 13:32

Виктория Подолянец

Рост показателей обеспечила переработка зерновых грузов и руды

Морские порты Украины, которые завершили прошлый год с рекордными показателями, в январе-марте 2020 года перевалили более 41 млн тонн грузов, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно информации ГП "Администрация морских портов Украины", традиционно лидерами по перевалке являются зерновые, руда и контейнеры.

Так, за указанный период зерна было перевалено 13,7 млн тонн (+1,7%), руды – почти 10,3 млн тонн (+31,8%).

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Перевалка контейнеров в морских портах составила 265,5 тыс. TEU (+18,8%).

За три месяца в экспортном направлении было обработано 31,7 млн тонн (+10,1%) грузов, в импортном – 6,2 млн тонн (+19,2%), транзитных грузов – 2,8 млн тонн (+7,4%), а во внутреннем сообщении перевалка достигла более 0,3 млн тонн (+10,5%).

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Напомним, в ООН прогнозируют возможные сбои в глобальных цепочках поставок продуктов питания в апреле-мае.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2020 году правительство подготовит к концессии порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск" и часть Одесского порта.

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А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, как украинский бизнес лоббировал запуск механизма концессии в течение двух лет:

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экспорт порт порты грузы ампу перевалка

Источник: Интерфакс-Украина

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