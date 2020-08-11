На День Независимости в Украине назначили дополнительные поезда "Интерсити"

"Укрзализныця" (УЗ), которая ранее возобновила движение популярного поезда в Карпаты, назначила ко Дню Независимости дополнительную пару скоростных поездов "Интерсити+". Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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Экспрессы будут курсировать из Киева в Харьков и обратно.

"Для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня Независимости Украины назначены дополнительные скоростные поезда №724 Киев – Харьков и №723 Харьков – Киев на 21, 22 и 24 августа", - говорится в сообщении УЗ.

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21, 22 и 24 августа скоростной поезд "Интерсити+" № 724 отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харьков в 18:10. На пути следования он остановится на станциях Дарница (13:43-13:45), Миргород (15:41-15:43) и Полтава-Киевская (16:32-16:34).

Скоростной поезд "Интерсити+" № 723 отправится из Харькова в 13:11 и прибудет в Киев в 17:56 с остановками на станциях Полтава-Киевская (14:51-14:53), Миргород (15:42-15:44) и Дарница (17:40-17:42).

Напомним, с 1 июня в Украине возобновились пассажирские железнодорожные перевозки. Поезда назначаются постепенно – в зависимости от эпидемической ситуации. Ее в областях оценивают по утвержденным Кабмином критериям.

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