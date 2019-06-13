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На украинских трассах могут появиться SOS-станции

13 июня, 13:51

Такая рекомендация будет в новых Государственных строительных нормах

Фото: "Укравтодор" / Facebook
Фото: "Укравтодор" / Facebook.

На крупнейших украинских трассах могут появиться станции экстренной связи, так называемые SOS-станции. Такая рекомендательная норма будет действовать с 1 сентября 2019 года в измененных Государственных строительных нормах (ГСН) по проектированию дорог общего пользования.

Об этом 13 июня информирует Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Как правило, они устанавливаются каждые 500 м – 2 км вдоль трассы для вызова необходимой помощи: полиции, скорой или эвакуатора в случае экстренной ситуации на дороге. [Норма] касается нового строительства и реконструкции дорог I категории – это трассы международного значения", – сказано в сообщении.

Данные: Минрегион
Данные: Минрегион

Замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе отметил, что станции экстренной связи являются европейской практикой безопасности на трассах.

Вид и комплектация таких SOS-станций, а также расстояние, на котором они будут располагаться, и время прибытия на место соответствующих экстренных служб будут определяться индивидуально в соответствии с проектом, добавили в пресс-службе.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что с 1 сентября 2019 года новые скоростные трассы будут строиться в Украине с зауженными левыми полосами.

В Минрегионе также анонсировали, что в Украине разрешат парковки на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.


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Тег дорога, трасса, Парцхаладзе, ГСН, Минрегионстрой

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Сегодня

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