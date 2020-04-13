Небо на карантине: количество полетов в Украине рухнуло на 96%

После введения всеукраинского карантина, который пока продлен до 24 апреля, в Украине произошло резкое уменьшение количества полетов. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Украэрорух".

"В воздушном пространстве Украины с 17 марта 2020 года наблюдается резкое снижение интенсивности полетов в связи с закрытием пунктов пропуска через государственную границу Украины для осуществления регулярного пассажирского авиасообщения из-за угрозы распространения заболеваемости COVID-19", – говорится в сообщении.

Всего в марте 2020 года "Украэрорух" обслужил 13 323 полета, из которых:

1443 – внутренние (-44,9% по сравнению с мартом прошлого года);

6653 – международные (-41,1%);

5227 – транзитные (-29,5%).

"Общий объем падения воздушного трафика в месяц составляет 37,5% по сравнению с показателем марта 2019 года. днако следует понимать, что этот процент учитывает незначительное уменьшение объемов воздушного движения в первой половине месяца и стремительную динамику его снижение во второй половине", – уточнили специалисты.

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По данным Евроконтроля, недельный показатель количества полетов 9-15 марта держался на отметке -7,1%, а уже 16 марта снизился до уровня -68,2%. Количество полетов в воздушном пространстве Украины за третью неделю марта снизилось на 86,2%, за последнюю неделю – и вовсе на 96,2%.

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"Мировая динамика объемов воздушного движения, и в частности в Европейском регионе, продолжает снижаться вследствие запрета авиасообщения во многих странах из-за мер противодействия COVID-19. Согласно обнародованным ИАТА прогнозных данных, учитывающих планы авиакомпаний, по оптимистическому сценарию, частичное восстановление факторов полноценной загрузки рейсов ожидается на конец года. Объемы падения в Европейском регионе ожидаются наибольшими", - резюмировали в "Украэрорухе".

Напомним, как считает авиаэксперт Александр Ланецкий, после пандемии коронавируса, заставившей многие страны мира закрыть свои границы, авиарынок будет совсем иным. Большинство авиакомпаний не переживут кризис и, вероятно, дешевых билетов тоже не останется, полагает специалист.

Также недавно глава МВД Арсен Аваков, заявил, что после инцидента с пассажирами самолетов из Бали и Вьетнама МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер:

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