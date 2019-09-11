Обновленную трассу Запорожье-Мариуполь запустят уже через месяц

«Сегодня» побывали на участке, где еще месяц назад дорожного покрытия почти не было

Трассу Запорожье – Мариуполь уже через месяц отремонтируют до конца. Хотя раньше планировали завершить реконструкцию только в 2022 году.

Сейчас над ремонтом работают круглосуточно.

"Сегодня" побывали на участке, где еще месяц назад дорожного покрытия почти не было. Теперь здесь – современная автомагистраль.

Раньше из-за выбоин эту дорогу всегда обходили, делится с "Сегодня" водитель Петр.

"Раньше даже не ездили здесь, вообще не было дороги. Сейчас вот эти только два-три дня начали пускать, все сделали", – говорит Петр.

Дорожники снимают испорченные слои асфальта и фактически строят трассу заново. Толщина нового покрытия – почти полметра.

"Здесь технология предусмотрена с ремонтом основания. Эта дорога будет способна выдерживать большие нагрузки и будет более долговечной. Раньше на основании не было такого акцента, как сейчас", – говорит руководитель проекта Александр Черный.

Ремонтники используют потоковый метод: только закончили укладывать дорогу - сразу обустраивают обочины, наносят разметку, устанавливают дорожные знаки. Работают и днем, и ночью.

"Темпы работы у нас очень высокие. Практически мы начали участок 28 июля и с того времени прошли больше 30 километров дороги", – рассказывает начальник участка Алексей Анохов.

В Запорожской области на работах по ремонту трассы задействованы тысяча работников и полтысячи машин. Работают две украинские компании и одна – из Турции. График ремонта даже опережают. Но на качестве это не отразится, гарантирует представитель турецкого подрядчика.

"Мы впереди графика, потому что нашей задачей было два месяца, и мы это успели за сорок дней. Согласно контракту мы даем гарантию на пять лет", – рассказал менеджер проекта Эмрах Мехмет Багйапан.

Протяженность трассы Запорожье – Мариуполь – более двухсот километров. Она имеет стратегическое значение – соединяет центральную часть страны с восточными областями. Это один из путей военного транспорта на Донбасс. Капитальный ремонт этой дороги планировали начать в 2016 году, а завершить – в 2022-м. Но два месяца назад, собрав лидеров дорожного строительства Украины, президент Владимир Зеленский поручил ускорить сроки и лично подписал указ, чтобы этот долгострой завершили за три месяца. Из бюджета выделили почти четыре миллиарда гривен.

"В этом году планируем завершить полностью, то есть на этот год запланировано 123 километра, ввод в эксплуатацию мы будем реализовывать в октябре", – говорит начальник Службы автомобильных дорог в Запорожской области Андрей Ивко.

Между тем дорожники уже готовятся к ремонтам трасс Харьков – Симферополь и Одесса – Мелитополь – Мариуполь. Их начнут восстанавливать в следующем году.

Напомним, в июле-2019 президент Владимир Зеленский после инспекции проблемных участков украинских дорог подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. Зеленский заявил, что сейчас проблемы есть с финансированием, проведением тендеров и качеством выполненных работ. По словам президента, на первом этапе необходимо отремонтировать главные магистрали.

К слову, украинцы и турки уже строят первую цементно-бетонную трассу в Украине. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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