Ограничения для украинских перевозчиков в других странах: Кабмин подготовил ответ

Правительство ввело зеркальные меры для стран, которые устанавливают ограничения для украинских перевозчиков. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, который ранее рассказал, что будет с ценами на билеты в поездах после карантина.

"Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали осуществления грузовых перевозок ни в одном направлении. Экономика как украинская, так и других стран должна работать, однако, после введения ограничений к украинским перевозчикам некоторыми странами, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры", - написал он.

В Министерстве инфраструктуры уточнили, что правительство внесло изменения в распоряжение Кабмина от 14.03.2020 № 287.

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"Пересечение государственной границы Украины разрешено для водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад стран, которые не ограничивают пересечение собственного государственной границы таким лицами из Украины", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее сообщалось, что Мининфраструктуры планирует в 2020 году подготовить законопроект, предусматривающий введение оплаты за проезд по дорогам Украины для грузовых автомобилей с иностранной регистрацией.

Напомним, в Программе деятельности правительства говорится, что за ближайшие пять лет основные дороги у Украине, а это 24 тыс. км, будут приведены в хорошее состояние.

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